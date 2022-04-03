Россия требует созвать СБ ООН из-за украинской провокации в Буче

Россия потребовала созвать заседание Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) из-за украинского фейка о «массовых убийствах» в Буче. Об этом заявил Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«В свете вопиющей провокации украинских радикалов в Буче Россия потребовала созыва заседания СБ ООН во второй половине дня понедельника 4 апреля», — написал Дмитрий Полянский в своем telegram-канале. Он заявил, что намерен вывести «на чистую воду» причастных к распространению этого фейка: «завравшихся украинских провокаторов и их западных покровителей».
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. За время спецоперации Украину неоднократно уличали в подмене фактов и создании фейков. Так, к примеру, замминистра обороны Украины опубликовала кадры из игры Arma3 в качестве подтверждения уничтожения российских вертолетов над Херсоном. Не исключением оказалось заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча, которое было опровергнуто Министерством обороны РФ. На телах, выдаваемых за «жертв оккупации», были замечены опознавательные знаки российских военных.
Россия потребовала созвать заседание Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) из-за украинского фейка о «массовых убийствах» в Буче. Об этом заявил Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «В свете вопиющей провокации украинских радикалов в Буче Россия потребовала созыва заседания СБ ООН во второй половине дня понедельника 4 апреля», — написал Дмитрий Полянский в своем telegram-канале. Он заявил, что намерен вывести «на чистую воду» причастных к распространению этого фейка: «завравшихся украинских провокаторов и их западных покровителей». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. За время спецоперации Украину неоднократно уличали в подмене фактов и создании фейков. Так, к примеру, замминистра обороны Украины опубликовала кадры из игры Arma3 в качестве подтверждения уничтожения российских вертолетов над Херсоном. Не исключением оказалось заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча, которое было опровергнуто Министерством обороны РФ. На телах, выдаваемых за «жертв оккупации», были замечены опознавательные знаки российских военных.