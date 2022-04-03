Россия требует созвать СБ ООН из-за украинской провокации в Буче

04 апреля 2022 в 00:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Полянский заявил, что намерен вывести «на чистую воду» украинских провокаторов и их западных покровителей Фото: wikipedia.org/White House новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Россия потребовала созвать заседание Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) из-за украинского фейка о «массовых убийствах» в Буче. Об этом заявил Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «В свете вопиющей провокации украинских радикалов в Буче Россия потребовала созыва заседания СБ ООН во второй половине дня понедельника 4 апреля», — написал Дмитрий Полянский в своем telegram-канале. Он заявил, что намерен вывести «на чистую воду» причастных к распространению этого фейка: «завравшихся украинских провокаторов и их западных покровителей». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. За время спецоперации Украину неоднократно уличали в подмене фактов и создании фейков. Так, к примеру, замминистра обороны Украины опубликовала кадры из игры Arma3 в качестве подтверждения уничтожения российских вертолетов над Херсоном. Не исключением оказалось заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча, которое было опровергнуто Министерством обороны РФ. На телах, выдаваемых за «жертв оккупации», были замечены опознавательные знаки российских военных. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия потребовала созвать заседание Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) из-за украинского фейка о «массовых убийствах» в Буче. Об этом заявил Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «В свете вопиющей провокации украинских радикалов в Буче Россия потребовала созыва заседания СБ ООН во второй половине дня понедельника 4 апреля», — написал Дмитрий Полянский в своем telegram-канале. Он заявил, что намерен вывести «на чистую воду» причастных к распространению этого фейка: «завравшихся украинских провокаторов и их западных покровителей». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. За время спецоперации Украину неоднократно уличали в подмене фактов и создании фейков. Так, к примеру, замминистра обороны Украины опубликовала кадры из игры Arma3 в качестве подтверждения уничтожения российских вертолетов над Херсоном. Не исключением оказалось заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча, которое было опровергнуто Министерством обороны РФ. На телах, выдаваемых за «жертв оккупации», были замечены опознавательные знаки российских военных.