Пограничников в Курской области пытались обстрелять из минометов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Суджанском районе (Курская область) со стороны украинских военных была совершена попытка обстрелять позиции российских пограничников из минометов. По итогам обстрелов жертв со стороны российских военнослужащих нет. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Вчера, 5 апреля, в Суджанском районе [Курская область] попытались из минометов обстрелять позиции наших пограничников. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет. Ночь прошла спокойно, без происшествий», — сообщил Старовойт на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Политик отметил, что российская армия и спецслужбы способны противостоять любой угрозе. Он обратился к жителям области и просил их сохранять спокойствие.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства, заявлял, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. СМИ Украины распространяют ложную информацию о стягивании Россией военной техники к границе. В качестве подтверждения данных предоставляются фотографии годичной давности.

Россия продолжает группировать войска и накапливать устаревшую технику. Сейчас в Курской области, расположенной у украинской границы, насчитывается больше техники, чем было с начала спецоперации.