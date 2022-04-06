Источник: свердловские власти готовят назначение нового министра

Имя нового свердловского министра инвестиций станет известно в ближайшее время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый министр инвестиций Свердловской области будет назначен до середины апреля. Имя претендента держится в секрете, но известно, что это будет человек из команды профильного замгубернатора Дмитрия Ионина, сообщили URA.RU два источника в региональном правительстве.

«Нового министра объявят в ближайшие дни — ожидается, что уже на следующей неделе. Будет подписан указ губернатора. Сейчас кандидат проходит необходимые [для назначения] процедуры. Это человек из окружения Ионина», — поделился собеседник агентства. Другой инсайдер уточнил, что рассматриваемый кандидат — человек из бизнеса, в прошлом «имевший опыт работы в правительстве».

Сам Ионин в разговоре с URA.RU призвал не торопить события. «Говорить о назначении нового министра можно будет говорить только после решения губернатора Евгения Куйвашева», — отметил замглавы региона.

В кулуарах ранее обсуждалось, что к концу года министерство инвестиций может прекратить существование. В качестве одного из сценариев рассматривается его слияние с министерством экономики. По данным URA.RU, назначение нового главы мининвеста не означает, что власти отказались от идеи объединения ведомств.

Предыдущий руководитель областного мининвеста Виктория Казакова покинула пост в начале марта. В должности она проработала больше четырех лет. Вместо нее временным руководителем стала замминистра Елена Хлыбова. Казакова же покинула госслужбу и ушла в крупный бизнес.

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