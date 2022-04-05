В Екатеринбурге на четыре месяца перекроют улицу на Уралмаше

06 апреля 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

Улицу Победы перекроют с 25 апреля до 15 сентября 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге перекроют улицу Победы от перекрестка с Ломоносова до пересечения с улицей Индустрии с 25 апреля до 15 сентября. Соответствующая информация расположена на сайте горадминистрации. «С 25 апреля до 15 сентября 2022 года по нечетной стороне [улицы Победы от Ломоносова до Индустрии] будет ограничено движение автомобильного транспорта», — говорится в сообщении. Уточняется, что на данном участке дороги планируют отремонтировать тепломагистраль. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге перекроют 25 участков на важных городских улицах. Среди них — проспект Ленина, улица Малышева, улица Луначарского, улица 8 Марта и другие. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга уточнили, что перекрытия не будут накладываться друг на друга, а маршруты общественного транспорта будут учитывать все возможные пути аналогичного их движения. Кроме того, 10 апреля перекроют выезд в город из Кольцово — участок, по которому выбираются из спальных районов горожане. Для избежания возможных затруднений горадминистрация вышла на разговор к подрядчику, из-за которого перекрыта часть параллельного выезда с Уктуса и Химмаша на улице Щербакова. Один из предлагаемых вариантов — временная заморозка объекта строительства рядом с ТЦ «Золотой». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге перекроют улицу Победы от перекрестка с Ломоносова до пересечения с улицей Индустрии с 25 апреля до 15 сентября. Соответствующая информация расположена на сайте горадминистрации. «С 25 апреля до 15 сентября 2022 года по нечетной стороне [улицы Победы от Ломоносова до Индустрии] будет ограничено движение автомобильного транспорта», — говорится в сообщении. Уточняется, что на данном участке дороги планируют отремонтировать тепломагистраль. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге перекроют 25 участков на важных городских улицах. Среди них — проспект Ленина, улица Малышева, улица Луначарского, улица 8 Марта и другие. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга уточнили, что перекрытия не будут накладываться друг на друга, а маршруты общественного транспорта будут учитывать все возможные пути аналогичного их движения. Кроме того, 10 апреля перекроют выезд в город из Кольцово — участок, по которому выбираются из спальных районов горожане. Для избежания возможных затруднений горадминистрация вышла на разговор к подрядчику, из-за которого перекрыта часть параллельного выезда с Уктуса и Химмаша на улице Щербакова. Один из предлагаемых вариантов — временная заморозка объекта строительства рядом с ТЦ «Золотой».