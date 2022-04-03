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В Екатеринбурге начнут ремонт 25 дорог в 2022 году. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, укладка асфальта, ремонт дороги, улица горького, виды екатеринбурга
В список вошли участки в центре, на Уктусе и Уралмаше Фото:

Власти Екатеринбурга планируют начать строительство и ремонт 25 участков дорог в городе. Полный список опубликован на сайте мэрии.

Большинство участков, которые планируют начать ремонтировать, в основном сконцентрированы в центре Екатеринбурга — проспект Ленина (от улицы Гагарина до улицы Мира), улица Куйбышева (от Московской до Белинского), улица Белинского (от Декабристов до Малышева), а также улицы 8 Марта (от Малышева до Радищева), Народной Воли (от Университетского пер. до Хохрякова), Карла Либкнехта (от Малышева до проспекта Ленина) и Луначарского (от Малышева до Первомайской). Кроме того, в Екатеринбурге планируют ремонт таких улиц как:

  • Улица Краснофлотцев, от улицы Старых большевиков до переулка Черноморского;
  • Улица Челюскинцев, от переулка Невьянского до переулка Красного;
  • Улица Челюскинцев, от улицы Бориса Ельцина до улицы Московской;
  • Улица Гурзуфская, от улицы Посадской до улицы Металлургов;
  • Улица Большакова, от улицы Московской до улицы 8 Марта;
  • Улица Чапаева, от улицы Декабристов до улицы Фрунзе;
  • Улица Белинского, от улицы Щорса до дома № 108 по улице Белинского;
  • Улица Чистая, от автомобильной дороги г. Екатеринбург — аэропорт «Кольцово» до улицы Варшавской;
  • Улица Восточная, от улицы Тверитина до улицы Ткачей;
  • Улица Библиотечная, от улицы Гагарина до улицы Комсомольской;
  • Улица Луганская, от дома № 2 по улице Луганской до автомобильной дороги г. Екатеринбург — аэропорт «Кольцово» (с транспортной развязкой);
  • Улица Шефская, от улицы Красных командиров до проспекта Космонавтов;
  • Бульвар Культуры, от улицы Донбасской до улицы Фестивальной;
  • Улица Ломоносова, от улицы Коммунистической до проспекта Космонавтов;
  • Улица Бажова, от улицы Шевченко до проспекта Ленина;
  • Улица Мичурина, от улицы Шарташской до проспекта Ленина;
  • Улица Щербакова, от дома № 145б по улице Щербакова до переулка Половодного;
  • Улица Пархоменко.

Ранее стало известно, что госэкспертиза одобрила проект реконструкции дорожного участка по улице Луначарского. В планах — поменять асфальт, благоустроить улицу и тротуары. На 4 апреля в Екатеринбурге уже проводятся работы на 20 дорожных участках. Из-за двух из них жители отдаленных районов регулярно застревают в километровых пробках.

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Власти Екатеринбурга планируют начать строительство и ремонт 25 участков дорог в городе. Полный список опубликован на сайте мэрии. Большинство участков, которые планируют начать ремонтировать, в основном сконцентрированы в центре Екатеринбурга — проспект Ленина (от улицы Гагарина до улицы Мира), улица Куйбышева (от Московской до Белинского), улица Белинского (от Декабристов до Малышева), а также улицы 8 Марта (от Малышева до Радищева), Народной Воли (от Университетского пер. до Хохрякова), Карла Либкнехта (от Малышева до проспекта Ленина) и Луначарского (от Малышева до Первомайской). Кроме того, в Екатеринбурге планируют ремонт таких улиц как: Ранее стало известно, что госэкспертиза одобрила проект реконструкции дорожного участка по улице Луначарского. В планах — поменять асфальт, благоустроить улицу и тротуары. На 4 апреля в Екатеринбурге уже проводятся работы на 20 дорожных участках. Из-за двух из них жители отдаленных районов регулярно застревают в километровых пробках.
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