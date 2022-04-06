Российские солдаты поблагодарили бизнесмена за курганскую тушенку

Российские военные из Украины поблагодарили курганский мясокомбинат за тушенку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные, которые принимают участие в специальной операции на Украине, поблагодарили курганский мясокомбинат, принадлежащий депутату облдумы Дмитрию Ильтякову, за оказание гуманитарной помощи. Об этом Ильтяков рассказал URA.RU.

«Радует, что она [гуманитарная помощь] дошла. Мальчишка вчера один позвонил, который был на передовой на Украине. Сказал: „Большое спасибо, все получили“. Меня вот это радует, что наша помощь не уходит куда-то в бездну, а доходит до пацанов», — рассказал Ильтяков.

Мясокомбинат отправил две партии гуманитарной помощи для российских солдат и беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. В общей сложности порядка 10 000 банок тушенки.

Ранее URA.RU писало, что предприниматели из Курганской области передали 315 кубометров стройматериалов на восстановление домов, пострадавших от обстрелов в Донецкой и Луганской народных республиках.

Российские власти заявляли, что спецоперация на Украине проводится вынужденно. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». Против граждан были организованы карательные военные операции, систематические обстрелы из пушек, наносили удары авиацией. Это все называется «геноцид».