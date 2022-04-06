Жители Екатеринбурга застряли в пробке около ТЦ «Золотой»

Горожане стоят в пробке из-за того, что по мосту на Щербакова — Белинского всего две полосы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К часу-пик 6 апреля жители Екатеринбурга попали в пробки в районе строительства нового ТЦ «Золотой». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места строительства эстакады.

«Транспорт едва движется в обе стороны. Горожане стоят из-за того, что по мосту на Щербакова — Белинского всего две полосы и дорога сомнительного качества», — рассказал корреспондент агентства.

Уточняется, что движение после проезда данного участка свободное. Массивный поток машин также наблюдается со стороны Базового переулка на Водительский проезд. По данным «Яндекс.Карт», движение на этом направлении затруднено со съезда с Сибирского тракта.

Ранее сообщалось, что жители Химмаша, Уктуса, Компрессорного и Кольцово проводят утро в пробках из-за ремонтных работ на двух мостах — к мосту на Щербакова добавляется Кольцовская развязка в пересечении улицы Луганской и Базового переулка. Вскоре на Луганской перекроют движение совсем, из-за этого мэрия Екатеринбурга обратилась к строителям «Золотого» с просьбой ускорить строительство эстакады, либо освободить проезд на Щербакова — Белинского.