США вводят санкции против Мишустина и Медведева

Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев попали под санкции США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

США ввели персональные санкции против премьер-министра РФ Михаила Мишустина и заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведева. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

«Санкции введены в отношении членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина. Также санкции введены в отношении супруги и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова», — говорится в сообщении Белого дома.

Санкции в отношении российских высокопоставленных лиц стали вводится после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. Владимир Путин подчеркнул, что цель санкций Запада — «отмена России».