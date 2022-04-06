США вводят санкции против Мишустина и Медведева

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Парад на Красной площади. Москва, медведев дмитрий, мишустин михаил, парад победы
Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев попали под санкции США Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

США ввели персональные санкции против премьер-министра РФ Михаила Мишустина и заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведева. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

«Санкции введены в отношении членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина. Также санкции введены в отношении супруги и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова», — говорится в сообщении Белого дома.

Санкции в отношении российских высокопоставленных лиц стали вводится после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. Владимир Путин подчеркнул, что цель санкций Запада — «отмена России».

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США ввели персональные санкции против премьер-министра РФ Михаила Мишустина и заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведева. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома. «Санкции введены в отношении членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина. Также санкции введены в отношении супруги и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова», — говорится в сообщении Белого дома. Санкции в отношении российских высокопоставленных лиц стали вводится после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. Владимир Путин подчеркнул, что цель санкций Запада — «отмена России».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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