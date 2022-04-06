06 апреля 2022
05 апреля 2022

Тюменцы отказываются от авиаперелетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , поезд, ржд, подстаканник, железная дорога
Тюменцы скупают ЖД-билеты, чтобы добраться до курортных городов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Тюмени, запланировавшие летний отдых на юге России, начали массово сдавать авиабилеты, предпочитая добираться туда поездом. Об этом тюменцы рассказали в беседе с URA.RU. Тюменцы решили сменить вид транспорта из-за временного ограничения на работу южных аэропортов, которое пока продлено до 13 апреля.

«Мы всей семьей хотели в августе отдохнуть на юге России. Купили билеты на прямой рейс „Тюмень — Анапа“. В конце февраля Росавиация ввела ограничение на работу южных аэропортов. Недавно его продлили до 13 апреля. Но, теоретически, не исключено, что в дальнейшем его пролонгируют еще несколько раз. Мы решили подстраховаться: сдать авиабилеты и купить билеты на поезд, в купе. Наши друзья, которые тоже планируют отдыхать этим летом в Краснодарском крае, поступили также», — пояснил тюменец в беседе с URA.RU.

Временное ограничение на полеты действует в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. В пресс-службу авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Росавиация ограничила работу южных аэропортов на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Россия признала независимость ЛНР и ДНР. С республиками был заключен ряд соглашений. В том числе, касающихся военной поддержки.

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Жители Тюмени, запланировавшие летний отдых на юге России, начали массово сдавать авиабилеты, предпочитая добираться туда поездом. Об этом тюменцы рассказали в беседе с URA.RU. Тюменцы решили сменить вид транспорта из-за временного ограничения на работу южных аэропортов, которое пока продлено до 13 апреля. «Мы всей семьей хотели в августе отдохнуть на юге России. Купили билеты на прямой рейс „Тюмень — Анапа“. В конце февраля Росавиация ввела ограничение на работу южных аэропортов. Недавно его продлили до 13 апреля. Но, теоретически, не исключено, что в дальнейшем его пролонгируют еще несколько раз. Мы решили подстраховаться: сдать авиабилеты и купить билеты на поезд, в купе. Наши друзья, которые тоже планируют отдыхать этим летом в Краснодарском крае, поступили также», — пояснил тюменец в беседе с URA.RU. Временное ограничение на полеты действует в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. В пресс-службу авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Росавиация ограничила работу южных аэропортов на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Россия признала независимость ЛНР и ДНР. С республиками был заключен ряд соглашений. В том числе, касающихся военной поддержки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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