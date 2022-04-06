Курс доллара опустился рекордно с 23 февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине

Курс доллара опустился до 80 рублей впервые с 23 февраля. Об этом свидетельствую данные Мосбиржи.

«Доллар опустился до 80 рублей. Курс евро опустился до 86 рублей», — следует из данным Мосбиржи.

Ранее США и страны Евросоюза ввели против России санкции из-за начала спецоперации на Украине, что привело к падению рубля. Однако уже 31 марта он укрепился до 83 рублей за доллар и 88 рублей за евро. Такой скачок произошел после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате поставок газа в рублях.

Курс евро Фото: скрин Мосбиржи

Курс доллара Фото: скрин Мосбиржи