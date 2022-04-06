Курс доллара опустился до 80 рублей впервые с 23 февраля. Об этом свидетельствую данные Мосбиржи.
«Доллар опустился до 80 рублей. Курс евро опустился до 86 рублей», — следует из данным Мосбиржи.
Ранее США и страны Евросоюза ввели против России санкции из-за начала спецоперации на Украине, что привело к падению рубля. Однако уже 31 марта он укрепился до 83 рублей за доллар и 88 рублей за евро. Такой скачок произошел после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате поставок газа в рублях.
Курс доллара опустился до 80 рублей впервые с 23 февраля. Об этом свидетельствую данные Мосбиржи. «Доллар опустился до 80 рублей. Курс евро опустился до 86 рублей», — следует из данным Мосбиржи. Ранее США и страны Евросоюза ввели против России санкции из-за начала спецоперации на Украине, что привело к падению рубля. Однако уже 31 марта он укрепился до 83 рублей за доллар и 88 рублей за евро. Такой скачок произошел после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате поставок газа в рублях.