Доллар упал до 80 рублей впервые с февраля. Скрин

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Курс доллара опустился рекордно с 23 февраля Фото:
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Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине

Курс доллара опустился до 80 рублей впервые с 23 февраля. Об этом свидетельствую данные Мосбиржи.

«Доллар опустился до 80 рублей. Курс евро опустился до 86 рублей», — следует из данным Мосбиржи.

Ранее США и страны Евросоюза ввели против России санкции из-за начала спецоперации на Украине, что привело к падению рубля. Однако уже 31 марта он укрепился до 83 рублей за доллар и 88 рублей за евро. Такой скачок произошел после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате поставок газа в рублях.

Курс евро
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Курс доллара
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Курс доллара опустился до 80 рублей впервые с 23 февраля. Об этом свидетельствую данные Мосбиржи. «Доллар опустился до 80 рублей. Курс евро опустился до 86 рублей», — следует из данным Мосбиржи. Ранее США и страны Евросоюза ввели против России санкции из-за начала спецоперации на Украине, что привело к падению рубля. Однако уже 31 марта он укрепился до 83 рублей за доллар и 88 рублей за евро. Такой скачок произошел после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате поставок газа в рублях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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