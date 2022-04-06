Производитель «Терафлю» и «Вольтарена» уходит из России

06 апреля 2022 в 21:44 Размер текста - 17 +

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline ушла из России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Крупнейшая фармацевтическая компания Великобритании GlaxoSmithKline (GSK) уходит с российского рынка. Об этом пишет американское агентство Reuters. «GlaxoSmithKline заявила, что ее подразделение по работе с потребителями прекратило поставки пищевых добавок и витаминов в Россию. GSK приостановила клинические испытания в стране и максимально прекратила прямое сотрудничество с Россией», — пишет Reuters. Компания производит средства для лечения простуды и гриппа «Колдрекс» и «Терафлю», противогрибковое средство «Ламизил», обезболивающие средства «Солпадеин» и «Вольтарен». Также компания производит препараты для лечения насморка и кашля, а также жаропонижающие и противоаллергические средства. Ранее США и страны Евросоюза ранее ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за проведения специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные компании начали массово уходить с российского рынка. Согласно данным опроса ФОМ, 49% респондентов уверены в отсутствии изменений в их жизни после ухода иностранных компаний. Еще 25% заявили, что уход не сильно ухудшит ситуацию. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Крупнейшая фармацевтическая компания Великобритании GlaxoSmithKline (GSK) уходит с российского рынка. Об этом пишет американское агентство Reuters. «GlaxoSmithKline заявила, что ее подразделение по работе с потребителями прекратило поставки пищевых добавок и витаминов в Россию. GSK приостановила клинические испытания в стране и максимально прекратила прямое сотрудничество с Россией», — пишет Reuters. Компания производит средства для лечения простуды и гриппа «Колдрекс» и «Терафлю», противогрибковое средство «Ламизил», обезболивающие средства «Солпадеин» и «Вольтарен». Также компания производит препараты для лечения насморка и кашля, а также жаропонижающие и противоаллергические средства. Ранее США и страны Евросоюза ранее ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за проведения специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные компании начали массово уходить с российского рынка. Согласно данным опроса ФОМ, 49% респондентов уверены в отсутствии изменений в их жизни после ухода иностранных компаний. Еще 25% заявили, что уход не сильно ухудшит ситуацию.