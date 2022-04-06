Жители Болгарии выступили против военной помощи Украине

В Болгарии не хотят оказывать военную помощь Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В столице Болгарии Софии прошел массовый митинг против военной помощи Украине. Люди вышли на улицы в преддверии визита главы Пентагона Ллойда Остина в Софию. Акция была организована политической партией «Возрождение».

«Протестующие высказались категорично против участия Болгарии в вооружении Украины по указанию США и участия в операциях альянса. Партия выступила категорически против предоставления любых видов оружия не только Украине, но и любым другим участникам конфликта», — пишет ТАСС.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, направленным на защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения.