Жители Болгарии выступили против военной помощи Украине

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В Болгарии не хотят оказывать военную помощь Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В столице Болгарии Софии прошел массовый митинг против военной помощи Украине. Люди вышли на улицы в преддверии визита главы Пентагона Ллойда Остина в Софию. Акция была организована политической партией «Возрождение».

«Протестующие высказались категорично против участия Болгарии в вооружении Украины по указанию США и участия в операциях альянса. Партия выступила категорически против предоставления любых видов оружия не только Украине, но и любым другим участникам конфликта», — пишет ТАСС.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, направленным на защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения.

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В столице Болгарии Софии прошел массовый митинг против военной помощи Украине. Люди вышли на улицы в преддверии визита главы Пентагона Ллойда Остина в Софию. Акция была организована политической партией «Возрождение». «Протестующие высказались категорично против участия Болгарии в вооружении Украины по указанию США и участия в операциях альянса. Партия выступила категорически против предоставления любых видов оружия не только Украине, но и любым другим участникам конфликта», — пишет ТАСС. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, направленным на защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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