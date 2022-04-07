Замминистра ДНР показал кадры издевательств ВСУ над стариками

Появилось видео глумления солдат ВСУ над стариками, ожидающими российские войска Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Замминистра информации Донецкой народной Республики Даниил Безсонов показал видео, как украинские военные издеваются над пожилыми жителями страны. На опубликованных кадрах военнослужащие Вооруженных сил Украины глумятся над пенсионерами, которые приняли их за российских солдат и вышли к ним со Знаменем Победы.

«Украинские ублюдки докалупались до старика со старухой, которые приняли их за русских солдат и встречали с Красным Знаменем Победы. Один из украинских вояк дал бабушке консервы, она обрадовалась. Но потом, когда он отнял у нее Знамя Победы и стал топтать со словами „Слава Украине“, старушка вернула им кулек с консервами и стала объяснять важность красного флага, и что ее родители воевали под этим знаменем», — описал происходящее в видео Безсонов в своем telegram-канале «Неофициальный Безсонов „Z“».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Они также издеваются над российскими военнослужащими, попавшими в плен. В ООН уже призвали расследовать обвинения в пытках над военными РФ.