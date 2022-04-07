Министр ДНР рассказала Греции о фейке La Stampa по фото URA.RU

Снимок корреспондента URA.RU использовали для фейка Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине

Киевский режим намерено создает фейки о спецоперации на Украине, а европейские страны присоединились к «этой кампании по тотальной дезинформации». Об этом в обращении к жителям Греции обратилась министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, вспомнив историю с итальянской газетой La Stampa, создавшей фейк на основе фото URA.RU.

«В ход идут фейки невообразимой дикости, вопиющего масштаба. <…>Чего только стоит случай с итальянской газетой La Stampa, выдавшей обстрелянный центр Донецка за Киев», — заявила Никонорова в видеообращении к Греции. Заявление главы МИД ДНР опубликовано в telegram-канале ведомства.

Речь идет о снимке, сделанном фотокорреспондентом URA.RU Эдуардом Корниенко в Донецке. Утром 14 марта там произошел взрыв в результате применения ВСУ ракеты «Точка-У». Эдуард Корниенко стал очевидцем и снял последствия трагедии: разрушения, работу спасателей, трупы и горе людей.

Самый яркий снимок — на нем мужчина закрывает лицо руками на фоне трупов и разрушенной улицы — был использован газетой La Stampa для иллюстрации фейка. На первой странице газеты от 16 марта СМИ опубликовало фото URA.RU с заголовком La carneficina («Резня»). Подпись под фотографией из Донецка: «Вот так Киев сталкивается с финальной атакой российских войск».

Редакция URA.RU подает в суд на итальянскую газету La Stampa, использовавшую фотографию агентства для иллюстрации фейка. Сущность иска — защита авторских прав URA.RU и наказание La Stampa за фейк в рамках действующего законодательства.

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