ДНР объявила о завершении основных боев в Мариуполе

Эдуард Басурин заявил, что основные бои в центре Мариуполя закончились Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В центре Мариуполя прекратились боевые действия с участием украинских националистов и солдат ВСУ. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Основные силы перенеслись в порт и на территорию завода «Азовсталь».

«В центральной части города основные бои закончились. В порт мы уже вошли, начинаем уже защищать данную территорию, и выдавливаем их в промзону. На территории порта и завода „Азовсталь“ остаются порядка 3 тысяч украинских военнослужащих», — сказал Басурин в эфире канала «Россия 24».

По его словам, за прошедшие сутки были ликвидированы 98 украинских военнослужащих, уничтожены девять огневых точек. В плен сдались еще 35 военнослужащих.

Ранее глава ДНР сообщал, что в Мариуполе создается местная администрация ДНР. Он подписал соответствующее постановление. Сообщалось, что подразделения Народной милиции ДНР и российские силовики завершили бои за Мариуполь. До этого стало известно, что российская армия заняла большую часть Мариуполя в ходе спецоперации на Украине. Все Приазовье находится под контролем российских военных.