ДНР объявила о завершении основных боев в Мариуполе

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Пресс-конференция заместителя командующего по оперативным вопросам полковника Эдуарда Басурина. Донецк, ДНР, днр, басурин эдуард
Эдуард Басурин заявил, что основные бои в центре Мариуполя закончились Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В центре Мариуполя прекратились боевые действия с участием украинских националистов и солдат ВСУ. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Основные силы перенеслись в порт и на территорию завода «Азовсталь».

«В центральной части города основные бои закончились. В порт мы уже вошли, начинаем уже защищать данную территорию, и выдавливаем их в промзону. На территории порта и завода „Азовсталь“ остаются порядка 3 тысяч украинских военнослужащих», — сказал Басурин в эфире канала «Россия 24».

По его словам, за прошедшие сутки были ликвидированы 98 украинских военнослужащих, уничтожены девять огневых точек. В плен сдались еще 35 военнослужащих.

Ранее глава ДНР сообщал, что в Мариуполе создается местная администрация ДНР. Он подписал соответствующее постановление. Сообщалось, что подразделения Народной милиции ДНР и российские силовики завершили бои за Мариуполь. До этого стало известно, что российская армия заняла большую часть Мариуполя в ходе спецоперации на Украине. Все Приазовье находится под контролем российских военных.

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В центре Мариуполя прекратились боевые действия с участием украинских националистов и солдат ВСУ. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Основные силы перенеслись в порт и на территорию завода «Азовсталь». «В центральной части города основные бои закончились. В порт мы уже вошли, начинаем уже защищать данную территорию, и выдавливаем их в промзону. На территории порта и завода „Азовсталь“ остаются порядка 3 тысяч украинских военнослужащих», — сказал Басурин в эфире канала «Россия 24». По его словам, за прошедшие сутки были ликвидированы 98 украинских военнослужащих, уничтожены девять огневых точек. В плен сдались еще 35 военнослужащих. Ранее глава ДНР сообщал, что в Мариуполе создается местная администрация ДНР. Он подписал соответствующее постановление. Сообщалось, что подразделения Народной милиции ДНР и российские силовики завершили бои за Мариуполь. До этого стало известно, что российская армия заняла большую часть Мариуполя в ходе спецоперации на Украине. Все Приазовье находится под контролем российских военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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