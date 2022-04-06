06 апреля 2022

В Генпрокуратуре обещали решить проблемы пермских заводчан

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Председателя правительства РФ Мишустина М.В. на ОДК Пермские моторы. Пермь
Сотрудники пермских заводов пожаловались заместителю Генпрокурора Фото:

Заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин взял под контроль обращения сотрудников пермских предприятий. Жалобы он выслушал, лично посетив завод «Машиностроитель» и АО «ОДК — Пермские моторы», рассказали в прокуратуре.

«На личном приеме заявители в основном сообщали о нарушениях их социальных и жилищных прав. Их также тревожили вопросы газификации, предоставления земельных участков многодетным, лекарственного обеспечения и ценообразования на продукты питания. Ряд заявителей озвучивали имеющиеся проблемы в сферах ЖКХ, пассажирских перевозок и безопасности дорожного движения», — сообщается на сайте управления Генпрокуратуры РФ по Приволжскому федеральному округу.

Все обращения взяты под контроль ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что в декабре 2021 года сотрудники «Машиностроителя» не были допущены до работы из-за отсутствия сертификата о вакцинации. Прокуратура не нашла в этом нарушений их прав. Заводчане обратились в суд и записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. В конце года руководство предприятия вернуло не привитых сотрудников к работе.

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Заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин взял под контроль обращения сотрудников пермских предприятий. Жалобы он выслушал, лично посетив завод «Машиностроитель» и АО «ОДК — Пермские моторы», рассказали в прокуратуре. «На личном приеме заявители в основном сообщали о нарушениях их социальных и жилищных прав. Их также тревожили вопросы газификации, предоставления земельных участков многодетным, лекарственного обеспечения и ценообразования на продукты питания. Ряд заявителей озвучивали имеющиеся проблемы в сферах ЖКХ, пассажирских перевозок и безопасности дорожного движения», — сообщается на сайте управления Генпрокуратуры РФ по Приволжскому федеральному округу. Все обращения взяты под контроль ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что в декабре 2021 года сотрудники «Машиностроителя» не были допущены до работы из-за отсутствия сертификата о вакцинации. Прокуратура не нашла в этом нарушений их прав. Заводчане обратились в суд и записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. В конце года руководство предприятия вернуло не привитых сотрудников к работе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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