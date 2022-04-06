В Генпрокуратуре обещали решить проблемы пермских заводчан

Сотрудники пермских заводов пожаловались заместителю Генпрокурора Фото: Пресс-служба администрации губернатора Пермского края

Заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин взял под контроль обращения сотрудников пермских предприятий. Жалобы он выслушал, лично посетив завод «Машиностроитель» и АО «ОДК — Пермские моторы», рассказали в прокуратуре.

«На личном приеме заявители в основном сообщали о нарушениях их социальных и жилищных прав. Их также тревожили вопросы газификации, предоставления земельных участков многодетным, лекарственного обеспечения и ценообразования на продукты питания. Ряд заявителей озвучивали имеющиеся проблемы в сферах ЖКХ, пассажирских перевозок и безопасности дорожного движения», — сообщается на сайте управления Генпрокуратуры РФ по Приволжскому федеральному округу.

Все обращения взяты под контроль ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что в декабре 2021 года сотрудники «Машиностроителя» не были допущены до работы из-за отсутствия сертификата о вакцинации. Прокуратура не нашла в этом нарушений их прав. Заводчане обратились в суд и записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. В конце года руководство предприятия вернуло не привитых сотрудников к работе.