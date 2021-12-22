22 декабря 2021

Отстраненные рабочие пермского завода пожаловались Путину. «Как жить без работы и без зарплаты?»

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Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
У отстраненных от работы заводчан осталась надежда только на президента Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Сотрудники пермского завода «Машиностроитель», которых отстранили от работы из-за отказа ставить прививки от коронавируса, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Запись опубликована в социальной сети «ВКонтакте».

«Под Новый год мы остались без средств к существованию, мы остались с ипотеками, кредитами, у нас у всех есть маленькие дети. Владимир Владимирович, как нам жить без работы и без заработной платы? Верните нам работу!» — говорят заводчане.

Руководство «Машиностроителя» 2 декабря отстранило от работы около сотни сотрудников без QR-кодов. В ответ они подали иски в суд. Прокуратура в свою очередь не нашла нарушений в действиях руководства завода. Сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании совета директоров промышленных предприятий региона поддержал промышленников в вопросе вакцинации сотрудников.

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Сотрудники пермского завода «Машиностроитель», которых отстранили от работы из-за отказа ставить прививки от коронавируса, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Запись опубликована в социальной сети «ВКонтакте». «Под Новый год мы остались без средств к существованию, мы остались с ипотеками, кредитами, у нас у всех есть маленькие дети. Владимир Владимирович, как нам жить без работы и без заработной платы? Верните нам работу!» — говорят заводчане. Руководство «Машиностроителя» 2 декабря отстранило от работы около сотни сотрудников без QR-кодов. В ответ они подали иски в суд. Прокуратура в свою очередь не нашла нарушений в действиях руководства завода. Сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании совета директоров промышленных предприятий региона поддержал промышленников в вопросе вакцинации сотрудников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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