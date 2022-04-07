Мишустин заявил о гонке по введению антироссийских санкций. «Такого не было даже в холодную войну»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иннопром-2021, первый день. Екатеринбург, мишустин михаил
Целью санкций является создание паники, заявил Михаил Мишустин Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Бывшие партнеры России соревновались, кто быстрее введет санкции против РФ. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По его словам, таких ограничений не было даже в период холодной войны.

«Таких санкций не было даже в самый мрачный период холодной войны. В отношении России введены беспрецедентные санкции. Сейчас их свыше шести тысяч. Наши бывшие партнеры соревновались, кто быстрее введет ограничительные меры. Выпускали их практически ежедневно», — высказался Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме, которое транслировалось на сайте ГД.

Мишустин заявил, что целью санкций стало создать панику и нанести удар по каждому человеку в России. По его словам, против России развязали «экономическую войну», передает RT.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы. Западные страны ввели ограничения против РФ из-за начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью санкций является «отмена России и всего русского».

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывшие партнеры России соревновались, кто быстрее введет санкции против РФ. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По его словам, таких ограничений не было даже в период холодной войны. «Таких санкций не было даже в самый мрачный период холодной войны. В отношении России введены беспрецедентные санкции. Сейчас их свыше шести тысяч. Наши бывшие партнеры соревновались, кто быстрее введет ограничительные меры. Выпускали их практически ежедневно», — высказался Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме, которое транслировалось на сайте ГД. Мишустин заявил, что целью санкций стало создать панику и нанести удар по каждому человеку в России. По его словам, против России развязали «экономическую войну», передает RT. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы. Западные страны ввели ограничения против РФ из-за начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью санкций является «отмена России и всего русского».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...