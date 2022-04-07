Целью санкций является создание паники, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Бывшие партнеры России соревновались, кто быстрее введет санкции против РФ. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По его словам, таких ограничений не было даже в период холодной войны.

«Таких санкций не было даже в самый мрачный период холодной войны. В отношении России введены беспрецедентные санкции. Сейчас их свыше шести тысяч. Наши бывшие партнеры соревновались, кто быстрее введет ограничительные меры. Выпускали их практически ежедневно», — высказался Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме, которое транслировалось на сайте ГД.

Мишустин заявил, что целью санкций стало создать панику и нанести удар по каждому человеку в России. По его словам, против России развязали «экономическую войну», передает RT.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы. Западные страны ввели ограничения против РФ из-за начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью санкций является «отмена России и всего русского».