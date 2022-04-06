На запуск новой линии «Модерн Гласс» получил займ в 1,6 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал 7 апреля на челябинский завод «Модерн Гласс», который запускает производство двенадцатиметровых стекол. Подобная продукция ранее завозилась только из-за рубежа, и новая линия позволит заместить до 90% импорта крупноформатных стеклопакетов в России, передает корреспондент URA.RU.

«У Челябинской области большой потенциал в развитии как базовых направлений промышленности, так и новых, современных компетенций. Предприятие „Модерн Гласс“ — одно из таких. Это абсолютно конкурентоспособное, а по многим параметрам превосходящее мировые аналоги производство», — заявил Текслер после того, как лично ознакомился с производством.

Директор компании «Модерн Гласс» Дмитрий Дышаков ранее заявлял, что новая технология сможет обеспечить страну строительными стеклопакетами вдвое большего размера, чем производят сейчас. В ближайшее время предприятие начнет устанавливать новое оборудование.

На предприятии отмечают, что с уходом западных конкурентов российские предприятия получили новые возможности. На запуск новой линии «Модерн Гласс» получил займ в 1,6 млрд рублей. Завод планирует выпускать не менее 3,8 тыс. тонн продукции в год.

«Модернизация линии производства „Модерн Гласс“ позволит на 50% процентов увеличить выпускаемую номенклатуры. Наша общая задача ответить на беспрецедентные санкции стран Запада. У области есть для этого потенциал, возможности и технологии», — отметил губернатор

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля спецоперацию на территории Украины. В ответ западные страны ввели беспрецедентный пакет санкций против нашей страны. В борьбе с экономической блокадой России федеральные и региональные власти начали стимулировать в стране импортозамещение и открытие новых производственных линий.

Завод готов обеспечить качественными стеклопакетами российское строительство и производство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завод планирует выпускать не менее 3,8 тыс. тонн продукции в год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Модерн Гласс» демонстрирует хороший пример модернизации и импортозамещения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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