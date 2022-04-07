В пермские магазины поставляли отравленную курицу

Предприниматель поставлял просроченную «охлажденку» Фото: Илья Московец © URA.RU

В Краснокамске (Пермский край) выявили предпринимателя, который сбывал в пермские магазины испорченную продукцию из курицы. Он понесет наказание. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«В феврале была проведена внеплановая проверка в отношении ИП Моор В.В., который производит полуфабрикаты из мяса птицы в Краснокамске. В ходе проверки с помощью системы „Меркурий“ было выявлено, что он изготавливал их из просроченных частей курицы», — уточнили в надзорном органе.

Например, куриное охлажденное бедро и куриное охлажденное крыло были упакованы 13 февраля с указанием срока годности до 13 марта. При этом в качестве сырья использовалась тушка цыплят — бройлеров, срок годности которой истек еще 11 февраля. Охлажденное куриное филе, упакованное 8 февраля, с указанием срока годности до 8 марта, оказалось могло использоваться только до 12 февраля.

Это является нарушением закона РФ «О ветеринарии» и ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов. Предпринимателю назначили штраф в размере трех тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в магазинах Перми выявили фальсифицированную «молочку». А в крае за год изъяли 660 килограммов мясной продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов.