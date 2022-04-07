Мишустин в Госдуме заступился за министров. «Я за ребят отвечаю»

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Пресс-конференция в АП
Михаил Мишустин похвалил работу министров Фото:

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в разговоре с председателем Госдумы Вячеславом Володиным заступился за министров и отметил, что среди них нет слабых. Об этом Мишустин заявил во время выступления в Госдуме.

Вячеслав Володин и Михаил Мишустин обсудили работу министров во время отчета о работе правительства РФ. «Но договаривались, что вы будете говорить о тех, кто слабый. А мы о тех, кто сильный», — заявил Володин.

«Мы — команда, Вячеслав Викторович… в этом смысле в правительстве нет слабых, мы все команда. Если что, я за ребят отвечаю», — заявил Мишустин. Трансляция велась на сайте Госдумы.

Мишустин представил в Госдуме ежегодный отчет о работе правительства. Премьер-министр сообщил о мерах, которые правительство предприняло для смягчения влияния западных санкций на экономику, передает «Ридус». Западные страны ввели против РФ ограничения из-за спецоперации РФ на Украине.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в разговоре с председателем Госдумы Вячеславом Володиным заступился за министров и отметил, что среди них нет слабых. Об этом Мишустин заявил во время выступления в Госдуме. Вячеслав Володин и Михаил Мишустин обсудили работу министров во время отчета о работе правительства РФ. «Но договаривались, что вы будете говорить о тех, кто слабый. А мы о тех, кто сильный», — заявил Володин. «Мы — команда, Вячеслав Викторович… в этом смысле в правительстве нет слабых, мы все команда. Если что, я за ребят отвечаю», — заявил Мишустин. Трансляция велась на сайте Госдумы. Мишустин представил в Госдуме ежегодный отчет о работе правительства. Премьер-министр сообщил о мерах, которые правительство предприняло для смягчения влияния западных санкций на экономику, передает «Ридус». Западные страны ввели против РФ ограничения из-за спецоперации РФ на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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