Михаил Мишустин похвалил работу министров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в разговоре с председателем Госдумы Вячеславом Володиным заступился за министров и отметил, что среди них нет слабых. Об этом Мишустин заявил во время выступления в Госдуме.

Вячеслав Володин и Михаил Мишустин обсудили работу министров во время отчета о работе правительства РФ. «Но договаривались, что вы будете говорить о тех, кто слабый. А мы о тех, кто сильный», — заявил Володин.

«Мы — команда, Вячеслав Викторович… в этом смысле в правительстве нет слабых, мы все команда. Если что, я за ребят отвечаю», — заявил Мишустин. Трансляция велась на сайте Госдумы.

Мишустин представил в Госдуме ежегодный отчет о работе правительства. Премьер-министр сообщил о мерах, которые правительство предприняло для смягчения влияния западных санкций на экономику, передает «Ридус». Западные страны ввели против РФ ограничения из-за спецоперации РФ на Украине.