Депутат проходит переподготовку, а затем отправится на передовую с полком Кадырова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат думы Пыть-Яха (ХМАО) Супьян Хужулов проходит военную переподготовку в составе полка главы Чечни Рамзана Кадырова перед отправкой на Украину. Народный избранник рассказал URA.RU, что является самым взрослым среди однополчан.

«Мне скоро 53 года, а участвовать в спецоперации можно только до 50 лет. Командование сделало исключение, потому что я приехал издалека — из Югры, наш регион в Чечне очень уважают. После переподготовки мы отправимся на передовую», — говорит Хужулов.

Депутат также рассказал, что в составе роты, проходящей переподготовку, есть и совсем юные бойцы. «Переподготовку проходят сейчас 130 человек, мы ждем, когда наберется еще 20 для отправки. Ко мне прикрепили мальчика, ему 18 лет, мы вместе готовимся», — добавил он. Сообщить, куда именно отправят бойцов, депутат не смог, сославшись на секретность сведений.

В семье Хужулова 10 детей, четыре девочки и шесть мальчиков. В разговоре с URA.RU его супруга Юлия Немтина заявила, что очень переживает за мужа. «Конечно, мне страшно за него, но я уважаю его выбор и решение. Мы с детьми ждем его возвращения домой», — поделилась своими переживаниями женщина.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат из ХМАО отправится на Украину с бойцами Кадырова. Народный избранник принял решение участвовать в спецоперации после просмотра одного из интервью с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Бойцы из Чеченской Республики принимают участие в зачистке Мариуполя от украинских националистов.

Супьян Хужулов по центру в дальнем ряду Фото: из личного архива Супьяна Хужулова

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