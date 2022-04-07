В Кремле оценили потери российских войск на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, волноваха, z войска
Дмитрий Песков отметил, что РФ потеряла много военнослужащих Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия понесла значительные потери в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы понесли значительные потери войск. Это огромная трагедия для нас», — сказал Песков в эфире телеканала Sky News. Трансляция интервью доступна на youtube-канале издания.

Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на Украине. Российский лидер Владимир Путин заявлял, что приоритетом военнослужащих является поражение военной инфраструктуры нацбатов и ВСУ и исключение жертв среди мирного населения. Также целью является защита жителей Донбасса от геноцида, отмечает «Национальная служба новостей». В Минобороны России 25 марта сообщали, что за месяц на Украине погиб 1 351 военный, еще 3 825 ранены.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия понесла значительные потери в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы понесли значительные потери войск. Это огромная трагедия для нас», — сказал Песков в эфире телеканала Sky News. Трансляция интервью доступна на youtube-канале издания. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на Украине. Российский лидер Владимир Путин заявлял, что приоритетом военнослужащих является поражение военной инфраструктуры нацбатов и ВСУ и исключение жертв среди мирного населения. Также целью является защита жителей Донбасса от геноцида, отмечает «Национальная служба новостей». В Минобороны России 25 марта сообщали, что за месяц на Украине погиб 1 351 военный, еще 3 825 ранены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...