В Кремле оценили потери российских войск на Украине

Дмитрий Песков отметил, что РФ потеряла много военнослужащих Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия понесла значительные потери в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы понесли значительные потери войск. Это огромная трагедия для нас», — сказал Песков в эфире телеканала Sky News. Трансляция интервью доступна на youtube-канале издания.

Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на Украине. Российский лидер Владимир Путин заявлял, что приоритетом военнослужащих является поражение военной инфраструктуры нацбатов и ВСУ и исключение жертв среди мирного населения. Также целью является защита жителей Донбасса от геноцида, отмечает «Национальная служба новостей». В Минобороны России 25 марта сообщали, что за месяц на Украине погиб 1 351 военный, еще 3 825 ранены.