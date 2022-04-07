Кремль: Путин не может быть осужден за военные преступления

08 апреля 2022 в 00:08 Размер текста - 17 +

Проведение суда над Владимиром Путиным невозможно, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президента России Владимира Путина никогда не будут судить за «военные преступления». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет, мы не видим какой-либо вероятности этого», — заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос ведущего телеканала Sky News о том, «беспокоится ли Путин, что окажется в суде по военным преступлениям». Об этом сообщает РИА «Новости». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Президент США Джо Байден несколько раз позволял себе грубые высказывания в адрес президента РФ. Он публично называл российского лидера «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом», а позже заявлял, что Путин «не может оставаться у власти». В Кремле назвали недостойным такое поведение американского лидера. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президента России Владимира Путина никогда не будут судить за «военные преступления». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет, мы не видим какой-либо вероятности этого», — заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос ведущего телеканала Sky News о том, «беспокоится ли Путин, что окажется в суде по военным преступлениям». Об этом сообщает РИА «Новости». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Президент США Джо Байден несколько раз позволял себе грубые высказывания в адрес президента РФ. Он публично называл российского лидера «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом», а позже заявлял, что Путин «не может оставаться у власти». В Кремле назвали недостойным такое поведение американского лидера.