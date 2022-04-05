В Кремле отреагировали на оскорбления Байдена в адрес Путина

05 апреля 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Оскорбление Владимира Путина — недостойно для главы другого государства, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оскорбления в адрес главы другого государства — это недостойно для президента США Джо Байдена. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о дальнейших санкциях со стороны западных стран против России. «Новые санкции [со стороны США и ЕС] — мы сами знаем, что они возможны, вряд ли американцы откажутся от этой практики. Продолжаются личные оскорбления в адрес президента России [Владимира Путина]. Это считаем неприемлемым и недостойным со стороны президента США. Кроме того, обращаем внимание на постоянно продолжающиеся противоречия в рядах американцев. Просто фиксируем эти факты», — отметил Дмитрий Песков на конференц-колле. Байден несколько раз позволял себе грубые высказывания в адрес президента РФ. Он публично называл российского лидера «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом», а позже заявлял, что Путин «не может оставаться у власти». Белому дому пришлось оправдываться за эмоциональное высказывание американского лидера, уверяя, что речь не шла о смене власти в России. Сам президент также отказался от своих слов, назвав их ошибкой. Резкие высказывания Байдена связаны с началом проведения РФ вынужденной спецоперации на Украине. Президент РФ объявил о ней утром 24 февраля 2022 года. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Кроме того, российские военные с уважением относятся к гражданам другой страны и не причиняют им вреда. Россия и Украина неоднократно проводили переговоры по урегулированию конфликта. Позже участники переговорной группы Украины признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Оскорбления в адрес главы другого государства — это недостойно для президента США Джо Байдена. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о дальнейших санкциях со стороны западных стран против России. «Новые санкции [со стороны США и ЕС] — мы сами знаем, что они возможны, вряд ли американцы откажутся от этой практики. Продолжаются личные оскорбления в адрес президента России [Владимира Путина]. Это считаем неприемлемым и недостойным со стороны президента США. Кроме того, обращаем внимание на постоянно продолжающиеся противоречия в рядах американцев. Просто фиксируем эти факты», — отметил Дмитрий Песков на конференц-колле. Байден несколько раз позволял себе грубые высказывания в адрес президента РФ. Он публично называл российского лидера «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом», а позже заявлял, что Путин «не может оставаться у власти». Белому дому пришлось оправдываться за эмоциональное высказывание американского лидера, уверяя, что речь не шла о смене власти в России. Сам президент также отказался от своих слов, назвав их ошибкой. Резкие высказывания Байдена связаны с началом проведения РФ вынужденной спецоперации на Украине. Президент РФ объявил о ней утром 24 февраля 2022 года. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Кроме того, российские военные с уважением относятся к гражданам другой страны и не причиняют им вреда. Россия и Украина неоднократно проводили переговоры по урегулированию конфликта. Позже участники переговорной группы Украины признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.