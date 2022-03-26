В Кремле ответили Байдену, назвавшему Путина «мясником»

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков прокомментировал слова Байдена Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «странным» высказывания американского лидера Джо Байдена, назвавшего Владимира Путина «мясником». Информацию приводит ТАСС.

«Странно слышать обвинения в адрес Путина от Байдена, который призывал бомбить Югославию. И убивать людей», — заявил Песков.

О том, что Байден назвал Путина «мясником», стало известно 26 марта. Так он охарактеризовал главу российского государства во время посещения украинских беженцев на польско-украинской границе.

Это уже не первое оскорбление Байдена в адрес президента РФ. В прошлый раз, 17 марта, он назвал Путина «кровавым диктатором» и чистейшим головорезом». Из-за этого МИД РФ вручил послу США ноту протеста. В феврале президент США назвал Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей», после — «военным преступником».

В 1999 году Байден, будучи сенатором, инициировал бомбардировки Югославии. Это произошло без одобрения Совета безопасности ООН. Больше 150 тысяч сербов из-за этого покинули свои дома и стали беженцами. Всего США вместе с союзниками нанесли 2,5 тысячи ракетных ударов. В 2011 году, когда Байден был вице-президентом, США начали военное вторжение в Ливию.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «странным» высказывания американского лидера Джо Байдена, назвавшего Владимира Путина «мясником». Информацию приводит ТАСС. «Странно слышать обвинения в адрес Путина от Байдена, который призывал бомбить Югославию. И убивать людей», — заявил Песков. О том, что Байден назвал Путина «мясником», стало известно 26 марта. Так он охарактеризовал главу российского государства во время посещения украинских беженцев на польско-украинской границе. Это уже не первое оскорбление Байдена в адрес президента РФ. В прошлый раз, 17 марта, он назвал Путина «кровавым диктатором» и чистейшим головорезом». Из-за этого МИД РФ вручил послу США ноту протеста. В феврале президент США назвал Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей», после — «военным преступником». В 1999 году Байден, будучи сенатором, инициировал бомбардировки Югославии. Это произошло без одобрения Совета безопасности ООН. Больше 150 тысяч сербов из-за этого покинули свои дома и стали беженцами. Всего США вместе с союзниками нанесли 2,5 тысячи ракетных ударов. В 2011 году, когда Байден был вице-президентом, США начали военное вторжение в Ливию.
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