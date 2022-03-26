В Кремле ответили Байдену, назвавшему Путина «мясником»

26 марта 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков прокомментировал слова Байдена Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «странным» высказывания американского лидера Джо Байдена, назвавшего Владимира Путина «мясником». Информацию приводит ТАСС. «Странно слышать обвинения в адрес Путина от Байдена, который призывал бомбить Югославию. И убивать людей», — заявил Песков. О том, что Байден назвал Путина «мясником», стало известно 26 марта. Так он охарактеризовал главу российского государства во время посещения украинских беженцев на польско-украинской границе. Это уже не первое оскорбление Байдена в адрес президента РФ. В прошлый раз, 17 марта, он назвал Путина «кровавым диктатором» и чистейшим головорезом». Из-за этого МИД РФ вручил послу США ноту протеста. В феврале президент США назвал Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей», после — «военным преступником». В 1999 году Байден, будучи сенатором, инициировал бомбардировки Югославии. Это произошло без одобрения Совета безопасности ООН. Больше 150 тысяч сербов из-за этого покинули свои дома и стали беженцами. Всего США вместе с союзниками нанесли 2,5 тысячи ракетных ударов. В 2011 году, когда Байден был вице-президентом, США начали военное вторжение в Ливию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «странным» высказывания американского лидера Джо Байдена, назвавшего Владимира Путина «мясником». Информацию приводит ТАСС. «Странно слышать обвинения в адрес Путина от Байдена, который призывал бомбить Югославию. И убивать людей», — заявил Песков. О том, что Байден назвал Путина «мясником», стало известно 26 марта. Так он охарактеризовал главу российского государства во время посещения украинских беженцев на польско-украинской границе. Это уже не первое оскорбление Байдена в адрес президента РФ. В прошлый раз, 17 марта, он назвал Путина «кровавым диктатором» и чистейшим головорезом». Из-за этого МИД РФ вручил послу США ноту протеста. В феврале президент США назвал Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей», после — «военным преступником». В 1999 году Байден, будучи сенатором, инициировал бомбардировки Югославии. Это произошло без одобрения Совета безопасности ООН. Больше 150 тысяч сербов из-за этого покинули свои дома и стали беженцами. Всего США вместе с союзниками нанесли 2,5 тысячи ракетных ударов. В 2011 году, когда Байден был вице-президентом, США начали военное вторжение в Ливию.