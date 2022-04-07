Шольц: Германия откажется от угля из России менее чем за полгода

08 апреля 2022 в 03:05 Размер текста - 17 +

ФРГ сможет отказаться за четыре месяца от российского угля в рамках санкций, считает Олаф Шольц Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Германии прекратит импорт угля из России за 120 дней, которые предусмотрены новыми санкциями Европейского союза. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «С моей точки зрения, мы должны будем использовать этот переходный период [в 120 дней]. Если будет быстрее, то это хорошо, но нам и нашим предприятиям нужно немного времени», — цитирует Олафа Шольца РИА «Новости». Он отметил, что это время будет использовано для поиска новых поставщиков. «В этой связи мы хорошо подготовлены», — добавил Шольц. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Представители стран Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против России. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Германии прекратит импорт угля из России за 120 дней, которые предусмотрены новыми санкциями Европейского союза. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «С моей точки зрения, мы должны будем использовать этот переходный период [в 120 дней]. Если будет быстрее, то это хорошо, но нам и нашим предприятиям нужно немного времени», — цитирует Олафа Шольца РИА «Новости». Он отметил, что это время будет использовано для поиска новых поставщиков. «В этой связи мы хорошо подготовлены», — добавил Шольц. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Представители стран Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против России.