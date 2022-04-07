Курганские волонтеры свернули штаб по поиску пропавшего мальчика

В Курганской области приостановили поиски пропавшего мальчика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отряд «ЛизаАлерт» свернул штаб по поиску пропавшего мальчика в селе Звериноголовское (Курганская область). Поиск будет продолжаться в другом формате, сообщили волонтеры в своем официальном сообществе «ВКонтакте».

«Сегодня мы вынуждены свернуть штаб поиска, но это не значит, что мы прекращаем искать. Поиск будет продолжаться в другом формате. Мы по-прежнему ждем свидетельств, готовы обрабатывать их и выезжать на автономные задачи. Мы не останавливаем поиск, пока не получим результат», — написали в группе «ЛизаАлерт».

Добровольцы отряда почти полностью осмотрели село Звериноголовское и близко находящиеся к нему деревни, расклеили ориентировки, опросили жителей села, искали вдоль реки Тобол. Ребята прошли около 400 километров, но мальчик до сих пор не найден.

Семилетний Петр Очнев пропал днем 4 апреля в Селе Звериноголовское. Ранее URA.RU сообщало, что к поиску мальчика присоединились добровольцы из Тюмени и Челябинска, так же к поиску подключили водолазов и беспилотный летательный аппарат. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят сообщить информацию в дежурную часть УМВД 42-12-98, по «02», номеру 112, на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52.

В Курганской области продолжаются поиски семилетнего ребенка, пропавшего 4 апреля Группа поискового отряда «ЛизаАлерт» Курганской области, «ВКонтакте»