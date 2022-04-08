Россия нашла альтернативу иностранным самолетам

В России изготовят 70 самолетов Ту-214 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует до 2030 года построить 70 самолетов Ту-214 с российскими двигателями ПС-90, которые заменят иностранные. Об этом сообщили в Ростехе.

«В перспективе до 2030 года ОАК планирует изготовить порядка 70 авиалайнеров Ту-214. Сегодня эти машины уже выпускаются в Казани малой серией. Самолет оснащен отечественными двигателями семейства ПС-90, которые сертифицированы, имеют хорошую репутацию и выпускаются серийно. Вмещает 210 пассажиров, его дальность полета — до 6,5 тыс. км, что идеально подходит для перевозок внутри страны. Самолет отличается повышенной надежностью», — об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ростех.

США, страны ЕС, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Введенные ограничения коснулись всех отраслей российской экономики. Российский президент Владимир Путин заявлял, что санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Он заявлял, что их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».

Ранее в интервью URA.RU глава комитета по промышленности и торговле Госдумы Владимир Гутенев заявил, что Россия сумеет справиться с болезненными санкциями США и Евросоюза в сфере гражданской авиации и в конечном счете получит огромную пользу от импортозамещения. Он считает, что отечественные предприятия скоро будут готовы выпускать десятки современных и безопасных самолетов ежегодно, а пока правительство налаживает их производство, россияне смогут летать на оставшихся «Боингах» и «Эирбасах».

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