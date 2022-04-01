Переживет ли российская авиация санкционную войну с Западом

Запрет на «Боинги» и «Эирбасы» заставит вспомнить советский опыт

01 апреля 2022 в 20:55 Размер текста - 17 +

Итогом санкций против авиаотрасли станет экономический рывок и технологическая независимость России, уверен Владимир Гутенев Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия сумеет справиться с болезненными санкциями США и Евросоюза в сфере гражданской авиации и в конечном счете получит огромную пользу от импортозамещения, заявил в интервью URA.RU глава комитета по промышленности и торговле Госдумы Владимир Гутенев. По его словам, отечественные предприятия скоро будут готовы выпускать десятки современных и безопасных самолетов ежегодно, а пока правительство налаживает их производство, россияне смогут летать на оставшихся «Боингах» и «Эирбасах». — Президент Владимир Путин на совещании с представителями авиаотрасли 31 марта заявил, что западные партнеры обманули российские авиакомпании. В правительстве говорят, что российской гражданской авиации объявлена война. А как вы оцениваете ситуацию? Вместо американских двигателей Pratt & Whitney на самолет МС-21 будут ставиться отечественные ПД-14 Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Иначе как экономической войной это и не назовешь. Западные компании не выполнили свои обязательства, они прекратили поставку и обслуживание самолетов, а также разорвали действие договоров лизинга и страхования. Тем самым они уронили свою репутацию до нуля, к тому же зарубежным лизингодателям грозит банкротство. Мы в моменте оказались в сложной ситуации, но в перспективе наши авиапроизводители и смежные отрасли (титан, алюминий, спецсталь) получат рынок сбыта и новые рабочие места. В итоге — экономический рывок и технологическую независимость. — А на чем мы будем летать? — Прежде всего, на самолетах, которые наши авиакомпании брали в лизинг у иностранцев. Они остаются в России. Допускаю, что может идти речь об их национализации. Это по большей части свежие «Боинги» и «Эирбасы», особенно молодой авиапарк у «Аэрофлота». У нас есть свои специалисты для их обслуживания, с учетом параллельного импорта запчастей из третьих стран пользоваться этими самолетами можно будет еще годы. Российские авиакомпании используют 150 «Суперджетов» на регулярных рейсах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Будет наращиваться производство ближнемагистральных «Суперджетов» и Ил-114, среднемагистральных самолетов МС-21 и Ту-214, а также дальнемагистральных модернизированных Ил-96. Сегодня на регулярных рейсах используется 150 «Суперджетов». На МС-21 вместо американских двигателей Pratt & Whitney будут ставиться отечественные ПД-14, на «Суперджеты» — двигатели ПД-8 вместо французских Sam146. Самолеты Ту-214, где почти нет импортных компонентов, в Казани готовы выпускать по 10 единиц в год. Не стоит забывать и о совместном российско-китайском проекте широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, который может получить двигатель ПД-35. В целом после 2014 года накоплен богатый опыт импортозамещения, особенно украинских двигателей, как по самолетам, так и по вертолетам. В региональной авиации у нас ситуация благоприятная. На Урале разработан ЛМС-901 «Байкал». Как и модели ТВРС-44, Л-410, Л-610, он базируется на отечественной компонентной базе. Здесь больших проблем возникнуть не должно. — В правительстве рассчитывают, что до 2030 года Россия получит более 500 самолетов отечественного производства. Это много или мало? Среднемагистральный узкофюзеляжный самолет Ту-214 производится в Казани Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Этого будет достаточно, чтобы закрыть потребности страны с учетом того, что к зарубежным авиаперевозкам будут привлекаться иностранные компании. Для внутренних перевозок хватит отечественных самолетов и тех лизинговых «Боингов» и «Эирбасов», что мы оставили у себя. Я думаю, острой нехватки техники удастся избежать. — Путин 1 апреля подписал указ, по которому российские авиакомпании временно смогут платить за покупку, аренду и лизинг самолетов компаниям из недружественных государств в рублях через счета, открытые в российских банках. А стоит ли вообще платить? — Если санкции будут ужесточаться, то, по моему мнению, ничего платить не надо, они могут списывать платежи из наших незаконно замороженных валютных счетов. Можно выдавать поручения на списания, а не «живые» деньги. Еще есть механизм торговых разменов, западным странам ведь тоже надо импортозамещать наши товары. Не исключен вариант, что спустя какое-то время лизингодатели одумаются и возобновят обслуживание самолетов, тогда речь может идти о возобновлении платежей. В противном случае это будет нерациональная позиция. — Правительство пообещало принять меры по сдерживанию цен на авиакеросин, чтобы авиабилеты не дорожали. Как это может быть сделано? «Суперджеты» получат отечественные двигатели ПД-8 вместо французских Sam146 Фото: Илья Московец © URA.RU — У правительства есть много механизмов регулирования цен на топливо, начиная от импортных квот до стимулирования производства. Многие производители сейчас не хотят сокращать производство, чтобы не терять квалифицированные кадры, и готовы работать на склад, либо насыщать российский рынок своей продукцией, продавая ее с невысокой прибылью. По моему мнению, снижать цены на авиакеросин только за счет субсидий от государства неправильно. В убыток работать никого заставлять не нужно, но доходность должна быть прозрачной и понятной, чтобы никто не наживался на гражданах. — Правительство получило от президента задание сохранить объем внутрироссийских пассажирских перевозок как минимум на уровне прошлого года, но экономическая ситуация пока не располагает к путешествиям. Что нужно, чтобы россияне снова захотели летать? Статья по теме Мишустин обошел санкции на импорт в Россию — Ковидных ограничений больше нет, поэтому нужно стимулировать туризм с авиаперелетами. У правительства уже есть успешный опыт, премьер-министр Михаил Мишустин доказал, что умеет мастерски управлять различными мерами поддержки. Считаю, что правительство способно выполнить поручение президента и выполнит. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия сумеет справиться с болезненными санкциями США и Евросоюза в сфере гражданской авиации и в конечном счете получит огромную пользу от импортозамещения, заявил в интервью URA.RU глава комитета по промышленности и торговле Госдумы Владимир Гутенев. По его словам, отечественные предприятия скоро будут готовы выпускать десятки современных и безопасных самолетов ежегодно, а пока правительство налаживает их производство, россияне смогут летать на оставшихся «Боингах» и «Эирбасах». — Президент Владимир Путин на совещании с представителями авиаотрасли 31 марта заявил, что западные партнеры обманули российские авиакомпании. В правительстве говорят, что российской гражданской авиации объявлена война. А как вы оцениваете ситуацию? — Иначе как экономической войной это и не назовешь. Западные компании не выполнили свои обязательства, они прекратили поставку и обслуживание самолетов, а также разорвали действие договоров лизинга и страхования. Тем самым они уронили свою репутацию до нуля, к тому же зарубежным лизингодателям грозит банкротство. Мы в моменте оказались в сложной ситуации, но в перспективе наши авиапроизводители и смежные отрасли (титан, алюминий, спецсталь) получат рынок сбыта и новые рабочие места. В итоге — экономический рывок и технологическую независимость. — А на чем мы будем летать? — Прежде всего, на самолетах, которые наши авиакомпании брали в лизинг у иностранцев. Они остаются в России. Допускаю, что может идти речь об их национализации. Это по большей части свежие «Боинги» и «Эирбасы», особенно молодой авиапарк у «Аэрофлота». У нас есть свои специалисты для их обслуживания, с учетом параллельного импорта запчастей из третьих стран пользоваться этими самолетами можно будет еще годы. Будет наращиваться производство ближнемагистральных «Суперджетов» и Ил-114, среднемагистральных самолетов МС-21 и Ту-214, а также дальнемагистральных модернизированных Ил-96. Сегодня на регулярных рейсах используется 150 «Суперджетов». На МС-21 вместо американских двигателей Pratt & Whitney будут ставиться отечественные ПД-14, на «Суперджеты» — двигатели ПД-8 вместо французских Sam146. Самолеты Ту-214, где почти нет импортных компонентов, в Казани готовы выпускать по 10 единиц в год. Не стоит забывать и о совместном российско-китайском проекте широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, который может получить двигатель ПД-35. В целом после 2014 года накоплен богатый опыт импортозамещения, особенно украинских двигателей, как по самолетам, так и по вертолетам. В региональной авиации у нас ситуация благоприятная. На Урале разработан ЛМС-901 «Байкал». Как и модели ТВРС-44, Л-410, Л-610, он базируется на отечественной компонентной базе. Здесь больших проблем возникнуть не должно. — В правительстве рассчитывают, что до 2030 года Россия получит более 500 самолетов отечественного производства. Это много или мало? — Этого будет достаточно, чтобы закрыть потребности страны с учетом того, что к зарубежным авиаперевозкам будут привлекаться иностранные компании. Для внутренних перевозок хватит отечественных самолетов и тех лизинговых «Боингов» и «Эирбасов», что мы оставили у себя. Я думаю, острой нехватки техники удастся избежать. — Путин 1 апреля подписал указ, по которому российские авиакомпании временно смогут платить за покупку, аренду и лизинг самолетов компаниям из недружественных государств в рублях через счета, открытые в российских банках. А стоит ли вообще платить? — Если санкции будут ужесточаться, то, по моему мнению, ничего платить не надо, они могут списывать платежи из наших незаконно замороженных валютных счетов. Можно выдавать поручения на списания, а не «живые» деньги. Еще есть механизм торговых разменов, западным странам ведь тоже надо импортозамещать наши товары. Не исключен вариант, что спустя какое-то время лизингодатели одумаются и возобновят обслуживание самолетов, тогда речь может идти о возобновлении платежей. В противном случае это будет нерациональная позиция. — Правительство пообещало принять меры по сдерживанию цен на авиакеросин, чтобы авиабилеты не дорожали. Как это может быть сделано? — У правительства есть много механизмов регулирования цен на топливо, начиная от импортных квот до стимулирования производства. Многие производители сейчас не хотят сокращать производство, чтобы не терять квалифицированные кадры, и готовы работать на склад, либо насыщать российский рынок своей продукцией, продавая ее с невысокой прибылью. По моему мнению, снижать цены на авиакеросин только за счет субсидий от государства неправильно. В убыток работать никого заставлять не нужно, но доходность должна быть прозрачной и понятной, чтобы никто не наживался на гражданах. — Правительство получило от президента задание сохранить объем внутрироссийских пассажирских перевозок как минимум на уровне прошлого года, но экономическая ситуация пока не располагает к путешествиям. Что нужно, чтобы россияне снова захотели летать? — Ковидных ограничений больше нет, поэтому нужно стимулировать туризм с авиаперелетами. У правительства уже есть успешный опыт, премьер-министр Михаил Мишустин доказал, что умеет мастерски управлять различными мерами поддержки. Считаю, что правительство способно выполнить поручение президента и выполнит.