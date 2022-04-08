Еврокомиссия запретила покупать российский газ за рубли

В Еврокомиссии считают, что покупка газа за рубли навредит европейским компаниям Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту

Расчеты за российский газ в рублях являются обходом санкций и несут риск для европейский компаний. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Расчеты за российский газ в рублях будут считаться обходом санкций. Оплата в российской валюте также несет риск для европейских компаний», — передает ее слова ТАСС.

Ранее глава Еврокомиссии заявляла, что ЕС не имеет общей позиции по вопросу об оплате поставок российского газа. Президент России Владимир Путин ответил на санкции со стороны западных стран, поручив перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны в рублях. Согласно указу президента от 31 марта, покупатели из недружественных стран будут обязаны открывать в Газпромбанке рублевые счета для оплаты поставок, сообщает RT. Это решение Путина поддержали 76% россиян, 27% опрошенных ВЦИОМ считают, что это поможет укрепить рубль. После принятого решения доллар и евро действительно упали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что если Европа откажется от поставок российского газа, Москва будет экспортировать его в другие страны, передает «Национальная служба новостей».