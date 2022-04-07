Доллар опустился ниже 75 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара на открытии валютных торгов Мосбиржи опустился ниже 75 рублей. Европейская валюта торговалась на уровне 81 рубля, свидетельствуют данные от 10:24 по МСК.
США, страны Европы и другие государства ввели против России санкции из-за начала спецоперации на Украине в конце февраля. После этого рубль начал падать. Однако в конце марта курс валюты начал опускаться. В частности, 1 апреля доллар стоил ниже 81 рубля. Укрепление российской валюты произошло после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате газа только рублями для недружественных стран.
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов. Курс доллара на открытии валютных торгов Мосбиржи опустился ниже 75 рублей. Европейская валюта торговалась на уровне 81 рубля, свидетельствуют данные от 10:24 по МСК. США, страны Европы и другие государства ввели против России санкции из-за начала спецоперации на Украине в конце февраля. После этого рубль начал падать. Однако в конце марта курс валюты начал опускаться. В частности, 1 апреля доллар стоил ниже 81 рубля. Укрепление российской валюты произошло после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате газа только рублями для недружественных стран.