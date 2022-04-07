Доллар опустился ниже 75 рублей

07 апреля 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Доллар стоит меньше 75 рублей, евро — ниже 81 рубля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне спецоперации на Украине Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов. Курс доллара на открытии валютных торгов Мосбиржи опустился ниже 75 рублей. Европейская валюта торговалась на уровне 81 рубля, свидетельствуют данные от 10:24 по МСК. США, страны Европы и другие государства ввели против России санкции из-за начала спецоперации на Украине в конце февраля. После этого рубль начал падать. Однако в конце марта курс валюты начал опускаться. В частности, 1 апреля доллар стоил ниже 81 рубля. Укрепление российской валюты произошло после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате газа только рублями для недружественных стран. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов. Курс доллара на открытии валютных торгов Мосбиржи опустился ниже 75 рублей. Европейская валюта торговалась на уровне 81 рубля, свидетельствуют данные от 10:24 по МСК. США, страны Европы и другие государства ввели против России санкции из-за начала спецоперации на Украине в конце февраля. После этого рубль начал падать. Однако в конце марта курс валюты начал опускаться. В частности, 1 апреля доллар стоил ниже 81 рубля. Укрепление российской валюты произошло после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате газа только рублями для недружественных стран.