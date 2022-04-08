Украинские пользователи соцсетей сообщают о намерении захватить страны ЕС Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россиянка, проживающая в Германии, поделилась гневными комментариями украинцев, утверждающих, что теперь ФРГ — собственность Украины. Пользователи соцсетей из разных стран рассказали об аналогичных инцидентах.

«Валите из Германии, теперь это наша страна», — такой комментарий украинского пользователя демонстрирует на видео русская девушка. В комментариях появились жалобы на подобное отношение к русскоязычным жителям в Турции, Испании и Германии.

Фото: соцсеть TikTok (tykowkaaa)

Пользователи высмеяли захватнические настроения украинских комментаторов Фото: соцсеть TikTok

В комментариях удивились происходящему Фото: соцсеть TikTok

Другие комментаторы начали беспокоится о самой Германии, которая может не знать о намерениях жителей Украины Фото: соцсеть TikTok

Пользователи беспокоятся за немецких граждан Фото: соцсеть TikTok

Некоторые переживают об осведомленности канцлера Германии Олафа Шольца Фото: соцсеть TikTok

Ранее член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод представил доклад с большим количеством примеров дискриминации русскоязычных людей за рубежом. Вспышки русофобии связаны со спецоперацией РФ на Украине.

Россия с 24 февраля проводит на территории Украины вынужденную специальную операцию по денацификации и демилитаризации страны. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных документов Национальной гвардии Украины, из которых следует, что украинские войска должны были начать боевые действия в Донбассе в марте 2022 года. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация предотвратила гибели мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.