Член СПЧ представил доклад о преследовании россиян за границей

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Пресс-конференция в ТАСС, посвященная изменению избирательного законодательства. Москва, брод александр
Александр Брод доложил о глобальном усилении русофобии за рубежом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дискриминация русскоязычных людей за рубежом усилилась за последний месяц. Об этом в отчете Московского бюро по правам человека сообщил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

«Ксенофобия по отношению к русским как следствие радикальной политики Запада, массовое нарушение прав россиян за рубежом имеют тенденцию к усилению, что подтверждают многочисленные сообщения в СМИ, а также официальные данные Росстата, МИД РФ и других государственных органов», — заявил в ходе доклада Брод. По его словам, случаи дискриминации по-прежнему происходят в Германии, Польше, Латвии, Финляндии, Грузии, Греции, Молдове, Испании и других странах Европы.

В вышеперечисленных странах зафиксированы факты открытого нападения на русских детей, а также оскорбления и преследования на бытовом уровне. По заявлению члена СПЧ, европейские политики и журналисты также продолжают выступать с русофобскими заявлениями. Несмотря на это, в некоторых странах (Армении, Франции, Эквадоре, Бельгии, США) жители проводят пикеты и шествия с требованиями прекратить ненависть к русским.

Ранее стало известно о случае нападения на шестилетнего российского мальчика в Нидерландах. По словам матери, ребенка избивали с криками «за Украину».

Проживающие за границей россияне начали сообщать о случаях русофобии после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Позже в Кремле признали, что русские люди за границей живут в «очень сложные времена», а для защиты населения осталось слишком мало работающих мер.

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Дискриминация русскоязычных людей за рубежом усилилась за последний месяц. Об этом в отчете Московского бюро по правам человека сообщил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. «Ксенофобия по отношению к русским как следствие радикальной политики Запада, массовое нарушение прав россиян за рубежом имеют тенденцию к усилению, что подтверждают многочисленные сообщения в СМИ, а также официальные данные Росстата, МИД РФ и других государственных органов», — заявил в ходе доклада Брод. По его словам, случаи дискриминации по-прежнему происходят в Германии, Польше, Латвии, Финляндии, Грузии, Греции, Молдове, Испании и других странах Европы. В вышеперечисленных странах зафиксированы факты открытого нападения на русских детей, а также оскорбления и преследования на бытовом уровне. По заявлению члена СПЧ, европейские политики и журналисты также продолжают выступать с русофобскими заявлениями. Несмотря на это, в некоторых странах (Армении, Франции, Эквадоре, Бельгии, США) жители проводят пикеты и шествия с требованиями прекратить ненависть к русским. Ранее стало известно о случае нападения на шестилетнего российского мальчика в Нидерландах. По словам матери, ребенка избивали с криками «за Украину». Проживающие за границей россияне начали сообщать о случаях русофобии после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Позже в Кремле признали, что русские люди за границей живут в «очень сложные времена», а для защиты населения осталось слишком мало работающих мер.
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