Член СПЧ представил доклад о преследовании россиян за границей

05 апреля 2022 в 20:21 Размер текста - 17 +

Александр Брод доложил о глобальном усилении русофобии за рубежом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дискриминация русскоязычных людей за рубежом усилилась за последний месяц. Об этом в отчете Московского бюро по правам человека сообщил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. «Ксенофобия по отношению к русским как следствие радикальной политики Запада, массовое нарушение прав россиян за рубежом имеют тенденцию к усилению, что подтверждают многочисленные сообщения в СМИ, а также официальные данные Росстата, МИД РФ и других государственных органов», — заявил в ходе доклада Брод. По его словам, случаи дискриминации по-прежнему происходят в Германии, Польше, Латвии, Финляндии, Грузии, Греции, Молдове, Испании и других странах Европы. В вышеперечисленных странах зафиксированы факты открытого нападения на русских детей, а также оскорбления и преследования на бытовом уровне. По заявлению члена СПЧ, европейские политики и журналисты также продолжают выступать с русофобскими заявлениями. Несмотря на это, в некоторых странах (Армении, Франции, Эквадоре, Бельгии, США) жители проводят пикеты и шествия с требованиями прекратить ненависть к русским. Ранее стало известно о случае нападения на шестилетнего российского мальчика в Нидерландах. По словам матери, ребенка избивали с криками «за Украину». Проживающие за границей россияне начали сообщать о случаях русофобии после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Позже в Кремле признали, что русские люди за границей живут в «очень сложные времена», а для защиты населения осталось слишком мало работающих мер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Дискриминация русскоязычных людей за рубежом усилилась за последний месяц. Об этом в отчете Московского бюро по правам человека сообщил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. «Ксенофобия по отношению к русским как следствие радикальной политики Запада, массовое нарушение прав россиян за рубежом имеют тенденцию к усилению, что подтверждают многочисленные сообщения в СМИ, а также официальные данные Росстата, МИД РФ и других государственных органов», — заявил в ходе доклада Брод. По его словам, случаи дискриминации по-прежнему происходят в Германии, Польше, Латвии, Финляндии, Грузии, Греции, Молдове, Испании и других странах Европы. В вышеперечисленных странах зафиксированы факты открытого нападения на русских детей, а также оскорбления и преследования на бытовом уровне. По заявлению члена СПЧ, европейские политики и журналисты также продолжают выступать с русофобскими заявлениями. Несмотря на это, в некоторых странах (Армении, Франции, Эквадоре, Бельгии, США) жители проводят пикеты и шествия с требованиями прекратить ненависть к русским. Ранее стало известно о случае нападения на шестилетнего российского мальчика в Нидерландах. По словам матери, ребенка избивали с криками «за Украину». Проживающие за границей россияне начали сообщать о случаях русофобии после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Позже в Кремле признали, что русские люди за границей живут в «очень сложные времена», а для защиты населения осталось слишком мало работающих мер.