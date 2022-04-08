ВЦИОМ: рейтинг доверия к Путину идет вверх

08 апреля 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

81,6% респондентов доверяют Владимиру Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU За последнюю неделю рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину вырос до 81,6%. Соответствующие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,6% респондентов (+0,6п.п. за неделю). Показатель одобрения деятельности Президента с 28 марта по 3 апреля 2022 года составил 78,9%. Уровень положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 53,3% (+1,5п.п. за неделю)», — сообщается на сайте ВЦИОМ. Согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), за последнюю неделю рейтинг доверия к Владимиру Путину составил 79%. Деятельность премьер-министра и правительства одобряют 57% опрошенных. В рейтинге доверия к политическим партиям в обоих опросах лидирует «Единая Россия». По данным опроса ВЦИОМ, уровень поддержки партии составляет 42,2%, по данным ФОМ, 44%. Ранее руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем, политолог Петр Кирьян в разговоре с URA.RU назвал три причины, по которым россияне сплотились вокруг Владимира Путина. По мнению политолога, граждане поддерживают цели и задачи спецоперации РФ на Украине, объединяются, чтобы вместе противостоять санкциям и защищать интересы страны, а также не стыдятся своего происхождения. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

За последнюю неделю рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину вырос до 81,6%. Соответствующие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,6% респондентов (+0,6п.п. за неделю). Показатель одобрения деятельности Президента с 28 марта по 3 апреля 2022 года составил 78,9%. Уровень положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 53,3% (+1,5п.п. за неделю)», — сообщается на сайте ВЦИОМ. Согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), за последнюю неделю рейтинг доверия к Владимиру Путину составил 79%. Деятельность премьер-министра и правительства одобряют 57% опрошенных. В рейтинге доверия к политическим партиям в обоих опросах лидирует «Единая Россия». По данным опроса ВЦИОМ, уровень поддержки партии составляет 42,2%, по данным ФОМ, 44%. Ранее руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем, политолог Петр Кирьян в разговоре с URA.RU назвал три причины, по которым россияне сплотились вокруг Владимира Путина. По мнению политолога, граждане поддерживают цели и задачи спецоперации РФ на Украине, объединяются, чтобы вместе противостоять санкциям и защищать интересы страны, а также не стыдятся своего происхождения.