Депутат Госдумы: в Донбассе хотят назвать город в честь Путина

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Стрит-арт в поддержку спецоперации на Украине. Екатеринбург , граффити путин
В ЛНР жители села Путилово хотят переименовать свой населенный пункт в Путино, рассказал в интервью URA.RU депутат Госдумы Виктор Водолацкий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители села Путилово в Луганской народной республике хотят переименовать свой населенный пункт в честь президента России — Путино. Об этом в интервью URA.RU сообщил 1-й зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Мы недавно были в селе Путилово, которое уже освободили. Люди там хотят скорее получить российское гражданство, а несколько человек нам сказали, что хотят переименовать свое село в Путино. Посоветовал им организовывать референдум, если есть такое желание», — поделился парламентарий.

Независимость Луганской народной республики, а также Донецкой народной республики была признана Россией 21 февраля. Через несколько дней, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по освобождению ЛНР и ДНР от украинских радикалов.

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Жители села Путилово в Луганской народной республике хотят переименовать свой населенный пункт в честь президента России — Путино. Об этом в интервью URA.RU сообщил 1-й зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Мы недавно были в селе Путилово, которое уже освободили. Люди там хотят скорее получить российское гражданство, а несколько человек нам сказали, что хотят переименовать свое село в Путино. Посоветовал им организовывать референдум, если есть такое желание», — поделился парламентарий. Независимость Луганской народной республики, а также Донецкой народной республики была признана Россией 21 февраля. Через несколько дней, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по освобождению ЛНР и ДНР от украинских радикалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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