Депутат Госдумы: в Донбассе хотят назвать город в честь Путина

Жители села Путилово в Луганской народной республике хотят переименовать свой населенный пункт в честь президента России — Путино. Об этом в интервью URA.RU сообщил 1-й зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Мы недавно были в селе Путилово, которое уже освободили. Люди там хотят скорее получить российское гражданство, а несколько человек нам сказали, что хотят переименовать свое село в Путино. Посоветовал им организовывать референдум, если есть такое желание», — поделился парламентарий.
Независимость Луганской народной республики, а также Донецкой народной республики была признана Россией 21 февраля. Через несколько дней, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по освобождению ЛНР и ДНР от украинских радикалов.
Жители села Путилово в Луганской народной республике хотят переименовать свой населенный пункт в честь президента России — Путино. Об этом в интервью URA.RU сообщил 1-й зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Мы недавно были в селе Путилово, которое уже освободили. Люди там хотят скорее получить российское гражданство, а несколько человек нам сказали, что хотят переименовать свое село в Путино. Посоветовал им организовывать референдум, если есть такое желание», — поделился парламентарий. Независимость Луганской народной республики, а также Донецкой народной республики была признана Россией 21 февраля. Через несколько дней, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по освобождению ЛНР и ДНР от украинских радикалов.