Путин определил условие прекращения военного конфликта на Украине

Решение за офицерами ВСУ

25 февраля 2022 в 23:56 Размер текста - 17 +

Владимир Путин обратился к ВСУ с предложением взять власть в свои руки Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Военная операция РФ на Украине Президент России Владимир Путин назвал условие прекращения военного конфликта на Украине. Это может произойти, если ВСУ (Вооруженные силы Украины) возьмут власть в свои руки, о чем он заявил на совещании с членами Совета Безопасности 25 февраля, объясняют эксперты URA.RU. Политологи считают, что Путин выступил с таким призывом, поскольку ему нужен легитимный партнер для переговоров, а нынешний президент Украины Владимир Зеленский на эту роль не подходит. Основные боестолкновения российской армии происходит с националистическими формированиями, которые несут прямую ответственность за геноцид жителей Донбасса, заявил Путин в начале встречи. Националисты внедрены в состав украинской армии, играют роль заградотрядов и действуют как террористы, прикрываясь мирными гражданами, заметил президент. Украинские военные должны сами определить легитимную власть в стране Фото: Официальный сайт президента Украины «Бандеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам», — сообщил Путин. По его словам, это делается по рекомендации американских советников в надежде обвинить Россию в жертвах среди мирных граждан. «Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — сказал российский лидер. Владимир Зеленский перестал выходить на связь с Москвой Фото: Официальный сайт президента Украины Перед совещанием с постоянными членами Совбеза Путину позвонил председатель КНР Си Цзиньпин. В ходе разговора с ним президент высказал готовность провести переговоры с Украиной на высшем уровне. Площадкой было предложено сделать Минск. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, украинская сторона захотела вместо Минска ехать в Варшаву, а затем «ушла со связи» на фоне действий националистов, которые стали развертывать системы залпового огня в жилых кварталах страны. Если Зеленский не выйдет на переговоры в ближайшие часы, дальше с ним разговаривать смысла уже не будет, подчеркнули в Кремле. Путин обратился к украинским военнослужащим из-за ситуации в ВСУ, где происходит ожесточенный конфликт между офицерами и националистами, которых посадили туда в роли надсмотрщиков и заградотрядов, объяснил директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев. По его мнению, российский президент дал сигнал офицерам к действию. Эксперт: российская армия за два дня разрушила основную мощь ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Я выдвигаю гипотезу, что уже были какие-то предварительные разговоры с украинским военным командованием, кто-то откликнется на призыв Путина. Обратите внимание насколько подчеркнуто корректно вели себя наши военнослужащие по отношению к военным вооруженных сил Украины. Они воспринимают их как вменяемого, адекватного и договороспособного партнера, чем [нынешнюю украинскую] власть», — добавил эксперт. Чадаев напомнил, что украинские и российские военные договорились совместно патрулировать и охранять Чернобыльскую атомную станцию, хотя «вроде как война». «Российская военная спецоперация уже в некотором смысле завершилась, поскольку основное разрушение боевой мощи ВСУ уже произошло. Хватило двух дней. Все, что представляло угрозу российской армии приведено в небоевое состояние. А дальше, что города брать? Путин точно этого не хочет», — сказал эксперт. Статья по теме Политтехнолог Кремля: почему Россия не будет оккупировать Украину На Украине должна появится какая-то новая власть, с которой можно вести переговоры, считает депутат Госдумы, экс-сотрудник Кремля Олег Матвейчев. «Наиболее логичный вариант, когда она появится у какого-то человека в погонах или представителя сил безопасности. Путину нужен вменяемый партнер для переговоров. Президент говорит самоорганизуетесь, [найдите] с кем мы можем разговаривать по целому спектру проблем», — отметил эксперт. Российский лидер призывает такому сценарию, поскольку ему нужен легитимный партнер для переговоров, отвечающих за Украину, резюмировал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин назвал условие прекращения военного конфликта на Украине. Это может произойти, если ВСУ (Вооруженные силы Украины) возьмут власть в свои руки, о чем он заявил на совещании с членами Совета Безопасности 25 февраля, объясняют эксперты URA.RU. Политологи считают, что Путин выступил с таким призывом, поскольку ему нужен легитимный партнер для переговоров, а нынешний президент Украины Владимир Зеленский на эту роль не подходит. Основные боестолкновения российской армии происходит с националистическими формированиями, которые несут прямую ответственность за геноцид жителей Донбасса, заявил Путин в начале встречи. Националисты внедрены в состав украинской армии, играют роль заградотрядов и действуют как террористы, прикрываясь мирными гражданами, заметил президент. «Бандеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам», — сообщил Путин. По его словам, это делается по рекомендации американских советников в надежде обвинить Россию в жертвах среди мирных граждан. «Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — сказал российский лидер. Перед совещанием с постоянными членами Совбеза Путину позвонил председатель КНР Си Цзиньпин. В ходе разговора с ним президент высказал готовность провести переговоры с Украиной на высшем уровне. Площадкой было предложено сделать Минск. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, украинская сторона захотела вместо Минска ехать в Варшаву, а затем «ушла со связи» на фоне действий националистов, которые стали развертывать системы залпового огня в жилых кварталах страны. Если Зеленский не выйдет на переговоры в ближайшие часы, дальше с ним разговаривать смысла уже не будет, подчеркнули в Кремле. Путин обратился к украинским военнослужащим из-за ситуации в ВСУ, где происходит ожесточенный конфликт между офицерами и националистами, которых посадили туда в роли надсмотрщиков и заградотрядов, объяснил директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев. По его мнению, российский президент дал сигнал офицерам к действию. «Я выдвигаю гипотезу, что уже были какие-то предварительные разговоры с украинским военным командованием, кто-то откликнется на призыв Путина. Обратите внимание насколько подчеркнуто корректно вели себя наши военнослужащие по отношению к военным вооруженных сил Украины. Они воспринимают их как вменяемого, адекватного и договороспособного партнера, чем [нынешнюю украинскую] власть», — добавил эксперт. Чадаев напомнил, что украинские и российские военные договорились совместно патрулировать и охранять Чернобыльскую атомную станцию, хотя «вроде как война». «Российская военная спецоперация уже в некотором смысле завершилась, поскольку основное разрушение боевой мощи ВСУ уже произошло. Хватило двух дней. Все, что представляло угрозу российской армии приведено в небоевое состояние. А дальше, что города брать? Путин точно этого не хочет», — сказал эксперт. На Украине должна появится какая-то новая власть, с которой можно вести переговоры, считает депутат Госдумы, экс-сотрудник Кремля Олег Матвейчев. «Наиболее логичный вариант, когда она появится у какого-то человека в погонах или представителя сил безопасности. Путину нужен вменяемый партнер для переговоров. Президент говорит самоорганизуетесь, [найдите] с кем мы можем разговаривать по целому спектру проблем», — отметил эксперт. Российский лидер призывает такому сценарию, поскольку ему нужен легитимный партнер для переговоров, отвечающих за Украину, резюмировал он.