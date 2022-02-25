Путин определил условие прекращения военного конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин назвал условие прекращения военного конфликта на Украине. Это может произойти, если ВСУ (Вооруженные силы Украины) возьмут власть в свои руки, о чем он заявил на совещании с членами Совета Безопасности 25 февраля, объясняют эксперты URA.RU. Политологи считают, что Путин выступил с таким призывом, поскольку ему нужен легитимный партнер для переговоров, а нынешний президент Украины Владимир Зеленский на эту роль не подходит.
Основные боестолкновения российской армии происходит с националистическими формированиями, которые несут прямую ответственность за геноцид жителей Донбасса, заявил Путин в начале встречи. Националисты внедрены в состав украинской армии, играют роль заградотрядов и действуют как террористы, прикрываясь мирными гражданами, заметил президент.
Украинские военные должны сами определить легитимную власть в стране
Фото: Официальный сайт президента Украины
«Бандеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам», — сообщил Путин. По его словам, это делается по рекомендации американских советников в надежде обвинить Россию в жертвах среди мирных граждан.
«Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — сказал российский лидер.
Владимир Зеленский перестал выходить на связь с Москвой
Фото: Официальный сайт президента Украины
Перед совещанием с постоянными членами Совбеза Путину позвонил председатель КНР Си Цзиньпин. В ходе разговора с ним президент высказал готовность провести переговоры с Украиной на высшем уровне. Площадкой было предложено сделать Минск. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, украинская сторона захотела вместо Минска ехать в Варшаву, а затем «ушла со связи» на фоне действий националистов, которые стали развертывать системы залпового огня в жилых кварталах страны. Если Зеленский не выйдет на переговоры в ближайшие часы, дальше с ним разговаривать смысла уже не будет, подчеркнули в Кремле.
Путин обратился к украинским военнослужащим из-за ситуации в ВСУ, где происходит ожесточенный конфликт между офицерами и националистами, которых посадили туда в роли надсмотрщиков и заградотрядов, объяснил директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев. По его мнению, российский президент дал сигнал офицерам к действию.
Эксперт: российская армия за два дня разрушила основную мощь ВСУ
«Я выдвигаю гипотезу, что уже были какие-то предварительные разговоры с украинским военным командованием, кто-то откликнется на призыв Путина. Обратите внимание насколько подчеркнуто корректно вели себя наши военнослужащие по отношению к военным вооруженных сил Украины. Они воспринимают их как вменяемого, адекватного и договороспособного партнера, чем [нынешнюю украинскую] власть», — добавил эксперт. Чадаев напомнил, что украинские и российские военные договорились совместно патрулировать и охранять Чернобыльскую атомную станцию, хотя «вроде как война».
«Российская военная спецоперация уже в некотором смысле завершилась, поскольку основное разрушение боевой мощи ВСУ уже произошло. Хватило двух дней. Все, что представляло угрозу российской армии приведено в небоевое состояние. А дальше, что города брать? Путин точно этого не хочет», — сказал эксперт.
На Украине должна появится какая-то новая власть, с которой можно вести переговоры, считает депутат Госдумы, экс-сотрудник Кремля Олег Матвейчев. «Наиболее логичный вариант, когда она появится у какого-то человека в погонах или представителя сил безопасности. Путину нужен вменяемый партнер для переговоров. Президент говорит самоорганизуетесь, [найдите] с кем мы можем разговаривать по целому спектру проблем», — отметил эксперт. Российский лидер призывает такому сценарию, поскольку ему нужен легитимный партнер для переговоров, отвечающих за Украину, резюмировал он.
Президент России Владимир Путин назвал условие прекращения военного конфликта на Украине. Это может произойти, если ВСУ (Вооруженные силы Украины) возьмут власть в свои руки, о чем он заявил на совещании с членами Совета Безопасности 25 февраля, объясняют эксперты URA.RU. Политологи считают, что Путин выступил с таким призывом, поскольку ему нужен легитимный партнер для переговоров, а нынешний президент Украины Владимир Зеленский на эту роль не подходит. Основные боестолкновения российской армии происходит с националистическими формированиями, которые несут прямую ответственность за геноцид жителей Донбасса, заявил Путин в начале встречи. Националисты внедрены в состав украинской армии, играют роль заградотрядов и действуют как террористы, прикрываясь мирными гражданами, заметил президент. «Бандеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам», — сообщил Путин. По его словам, это делается по рекомендации американских советников в надежде обвинить Россию в жертвах среди мирных граждан. «Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — сказал российский лидер. Перед совещанием с постоянными членами Совбеза Путину позвонил председатель КНР Си Цзиньпин. В ходе разговора с ним президент высказал готовность провести переговоры с Украиной на высшем уровне. Площадкой было предложено сделать Минск. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, украинская сторона захотела вместо Минска ехать в Варшаву, а затем «ушла со связи» на фоне действий националистов, которые стали развертывать системы залпового огня в жилых кварталах страны. Если Зеленский не выйдет на переговоры в ближайшие часы, дальше с ним разговаривать смысла уже не будет, подчеркнули в Кремле. Путин обратился к украинским военнослужащим из-за ситуации в ВСУ, где происходит ожесточенный конфликт между офицерами и националистами, которых посадили туда в роли надсмотрщиков и заградотрядов, объяснил директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев. По его мнению, российский президент дал сигнал офицерам к действию. «Я выдвигаю гипотезу, что уже были какие-то предварительные разговоры с украинским военным командованием, кто-то откликнется на призыв Путина. Обратите внимание насколько подчеркнуто корректно вели себя наши военнослужащие по отношению к военным вооруженных сил Украины. Они воспринимают их как вменяемого, адекватного и договороспособного партнера, чем [нынешнюю украинскую] власть», — добавил эксперт. Чадаев напомнил, что украинские и российские военные договорились совместно патрулировать и охранять Чернобыльскую атомную станцию, хотя «вроде как война». «Российская военная спецоперация уже в некотором смысле завершилась, поскольку основное разрушение боевой мощи ВСУ уже произошло. Хватило двух дней. Все, что представляло угрозу российской армии приведено в небоевое состояние. А дальше, что города брать? Путин точно этого не хочет», — сказал эксперт. На Украине должна появится какая-то новая власть, с которой можно вести переговоры, считает депутат Госдумы, экс-сотрудник Кремля Олег Матвейчев. «Наиболее логичный вариант, когда она появится у какого-то человека в погонах или представителя сил безопасности. Путину нужен вменяемый партнер для переговоров. Президент говорит самоорганизуетесь, [найдите] с кем мы можем разговаривать по целому спектру проблем», — отметил эксперт. Российский лидер призывает такому сценарию, поскольку ему нужен легитимный партнер для переговоров, отвечающих за Украину, резюмировал он.