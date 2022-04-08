Депутат ГД: После спецоперации на Украине РФ изменит свою оборону

Депутат Водолацкий о последствиях скандала с биолабораториями США

08 апреля 2022 в 21:32 Размер текста - 17 +

Ближайшие соседи России должны пересмотреть свои подходы к деятельности западных биолабораторий на своих территориях, заявил URA.RU первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия должна собрать лидеров бывших союзных республик и поставить о вопрос о деятельности на их территории западных биолабораторий. Это нужно сделать после сбора доказательств по аналогичным объектам на Украине, заявил в интервью URA.RU первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Виктор Водолацкий. Такая встреча позволит выявить риски для России на постсоветском пространстве, считает он. «Страны СНГ должны открыто поддержать Россию» Ковид может показаться детским садом по сравнению с тем, чем занимаются американские биолаборатории на территории бывшего СССР, заявил Виктор Водолацкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Парламентская комиссия изучает деятельность биолабораторий на Украине. Но ведь известно, что подобные объекты США и не только создали и в других странах постсоветского пространства. Есть понимание, что с ними будет? — До получения секретных материалов из украинских биолабораторий, которые попали в руки российских военных, наши ближайшие партнеры заявляли, что все биолаборатории находятся у них с доброй миссией, что они помогают защититься от опасных болезней. А когда мы увидели, что в сети биолабораторий на Украине (а их финансировали не только американцы, но и немцы, французы) разрабатывалось биологическое оружие, изучались патогенные микроорганизмы, по сравнению с которыми ковид кажется детским садом, стало понятно, что это угроза всему человечеству. С учетом ангажированности Совбеза ООН, ВОЗ (они все содержанки США) это будет тяжело сделать, но с партнерами мы должны провести расследование и дать оценку тем лицам и компаниям, лидерам государств, которые поддерживали финансирование этих лабораторий, понимая, какое зло они несут. Китай уже предложил расследовать деятельности биолабораторий не только на Украине, но и в Грузии, в Казахстане. Население этих стран должно знать, какой опасности они подвергались все это время. Люди должны понимать, что над ними тоже проводятся или будут проводиться опыты, как это делалось на Украине, где внезапно появлялись опасные заболевания среди населения, или в Грузии, где вдруг появилась чума свиней. После завершения спецоперации на Украине, Россия вправе поставить перед своими партнерами по СНГ вопрос о деятельности биолабораторий на их территориях, считает Виктор Водолацкий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Россия будет предпринимать какие-то меры, чтобы наши ближайшие соседи отказались от дальнейшего использования этих лабораторий? — Когда мы соберем весь пакет документов по украинским лабораториям, я считаю, по этому поводу должен состояться диалог руководителей государств, военных биологов, медиков. И должен быть поставлен вопрос: почему они разрешили разместить эти биолаборатории на своей территории? Хотя мы понимаем, что сегодня все меряется долларом, а не человеческими жизнями. — Спецоперация как-то повлияла на отношения России с соседями по постсоветскому пространству? — Государства, которые осознают, что делает Россия, понимают, что мы спасаем и защищаем не только свои интересы, поддерживают нас. И Узбекистан, и Таджикистан, и Туркмения, которые не входят в ЕАЭС, в ОДКБ (кроме Таджикистана) уже готовы стать наблюдателями или сразу войти в эти организации. В то же время замруководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявляет, что там не признают независимость ЛНР и ДНР, не признают российскими Крым и Севастополь. После поддержки со стороны России во время попытки госпереворота в январе 2022 года сейчас Казахстан думает о себе и пытается спастись от санкций Запада из-за партнерства с РФ, считает Виктор Водолацкий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Как это отразится на отношения между странами? Ведь сейчас Казахстан пытается отойти в сторону, хотя еще в начале 2022 года Россия помогла избежать госпереворота, направив туда своих миротворцев? — Казахстан больше ориентируется на собственную безопасность, чтобы их какой-нибудь оглоблей не захватили санкции. Они выбрали путь улитки: закрылись, никаких предложений по оказанию помощи России от них нет. Нам было бы приятнее, если бы в Москву приехали лидеры стран-участниц ЕАЭС, СНГ и открыто заявили, что они видят, какие санкции против России ввел Запад, что эти санкции надуманные, но они — наши партнеры — рядом с Россией и готовы помочь в том-то и в том-то. Лучше честно и открыто сказать, что мы вместе. Или сказать: «Россия ошибалась все это время, и, если в следующий раз нас начнут резать, вы не приезжайте, не обращайте внимания». «С объединением России и Донбасса спешить не нужно» Каким будет государство Украина на карте мира в будущем, пока неясно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Пока не понятен будущий статус Украины. Русскоязычные территории могут как остаться внутри страны, так и объявить о независимости или войти в состав России. Соответственно, это может привести к трансформации союзных образований. Каким вы видите этот процесс? — Десять регионов Украины еще в 2014 году, когда в Киеве произошел переворот, собрались в Харькове, чтобы объявить о создании независимой юго-восточной Украины [с 2004 года развивался проект Юго-Восточной украинской автономной республики в составе Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областей, Крыма и Севастополя со столицей в Харькове]. Туда должен был приехать [президент Виктор] Янукович и дать добро. По непроверенной информации Запад якобы тоже был согласен: тогда западная Украина перешла бы под протекторат ЕС. Но Янукович сбежал, предал страну, и решение не состоялось. Юго-восток Украины может как стать независимым государством, так и остаться частью Украины, но близкой к России, полагает Виктор Водолацкий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU После денацификации на этих территориях восстановится нормальная жизнь, и они будут ближе к России. Для нас важнее не то, чтобы они обязательно вошли в состав России или стали независимыми, а чтобы Украина стала государством, близким к России, как и Белоруссия. — То есть Союзное государство может расшириться? Или, возможно, Украина войдет в ЕАЭС, ОДКБ? — Не будем спешить. Нужно сначала вырезать на Украине раковую опухоль под названием «национализм». Поймите, у России нет цели забрать Юго-Восточную или западную Украину. Нам нужна целостная Украина, но без ЛНР и ДНР, с той системой координат, которая существует в России. — Вы сказали, что без Донбасса. Иначе говоря, вопрос по Луганской и Донецкой народным республикам вопрос решен, и это будущие территории РФ, хотя Украина на переговорах пытается вернуть Россию к этой теме? Как быстро удастся провести референдумы? Спешить с проведением референдума о присоединении к России жителям Донбасса пока не нужно, убежден Виктор Водолацкий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Спешить с этим не нужно. После того как ЛНР и ДНР в своих границах освободятся от нацистов нужно восстановить дееспособную власть, социальные службы, разработать новые программы обучения детей, которым мозги промывали восемь лет, начать восстановление инфраструктуры, жилья, социальных объектов, и только после этого можно объявлять референдумы. Да, жители Донбасса к этому готовы уже сегодня: я точно знаю, что 99,9% жителей проголосуют за вхождение в РФ. Но сначала нужно пройти все организационные этапы. — Но ведь те этапы, которые вы перечислили, потребуют много времени. Особенно денацификация. — Почему много? Первый этап закончится через месяц — территории ЛНР и ДНР станут свободными от нацистов. Второй этап: понадобится три-четыре месяца, чтобы создать органы власти в территориях. Третий этап будут проводить уже органы власти: работа с населением, которое находилось под влиянием нацистов все это время. На это уйдет около года. — Думаете, на денацификацию хватит года? — Хватит, да. Но если главы, парламенты республик объявят референдумы раньше, они могут пройти в любое время. Жители, повторюсь, готовы к этому. И даже больше скажу: мы недавно были в селе Путилово, которое уже освободили. Люди там хотят скорее получить российское гражданство, а несколько человек нам сказали, что хотят переименовать свое село из Путилово в Путино. Посоветовал им организовывать референдум, если есть такое желание. 9 Мая 2022 года в Донбассе впервые за много лет состоятся Парады Победы и снова зажгутся Вечные огни, уверен Виктор Водолацкий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU А вот в другом населенном пункте, не буду его называть, люди говорят, что смирились с жизнью под нацистами. И таких 10%-15%. Вот с ними и надо работать, чтобы провести полноценный референдум. — Торопиться, скажем, чтобы приурочить воссоединение ко Дню Победы, к 9 Мая, не будут? — В этом году 9 Мая мы сделаем самое главное — проведем парады Победы на территории Луганской и Донецкой народных республик, шествия «Бессмертного полка», восстановим Вечные огни, не горевшие в Донбассе восемь лет на территориях, которые были под неонацистами. «Россия создает не империю, а пояс безопасности» — А что с Южной Осетией, которая начала подготовку к референдуму по вхождению в РФ? Россия в этом заинтересована? Ведь это наверняка ведет к осложнению наших отношений с Грузией? У России нет имперских амбиций. Президент Владимир Путин создает пояс безопасности вокруг страны, говорит Виктор Водолацкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Знаете, если бы в 2008 году нам не поступил приказ остановиться, еще тогда в Грузии был бы установлен новый порядок — до Тбилиси нам оставалось всего 28 километров. С тех пор большинство жителей Южной Осетии видят себя с Россией. Они понимают, что ситуация может измениться в любой момент, и Грузия снова начнет военные действия. Для России мало что изменится: мы все эти годы оказывали помощь Южной Осетии по всем направлениям. Но, опять же, здесь тоже нужно делать все по порядку: сначала должны пройти выборы президента Южной Осетии, потом — начаться диалог между МИДами двух стран о референдуме. — Донбасс, Южная Осетия, возможно, Абхазия и Приднестровье рано или поздно попросятся в Россию. При этом нас постоянно обвиняют в имперских амбициях. Зачем России нужно расширять свои территории? — Только с одной целью — мы должны обеспечить безопасность нашего государства, чтобы все поколения россиян чувствовали себя в безопасности. История, как известно, циклична: каждые 75-100 лет вокруг России сжималось кольцо недружественных сил. Сейчас мы как раз проходим этот период. Мы хотим, чтобы вокруг России были дружественные нам страны: Молдова, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и так далее. Мы создаем не Российскую империю, а пояс безопасности хотя бы на будущие 100 лет. Этим сегодня и занимается президент России. Судьба России такова, что ей каждые 75-100 лет приходится защищать свои границы, считает Виктор Водолацкий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — До начала спецоперации на Украине одним из требований России к Западу было нерасширение НАТО на Восток. Но есть Литва, Латвия и Эстония, где уже присутствуют батальонные группы НАТО, есть Грузия, которая стремится в НАТО. У многих россиян возникают опасения, что России придется снова защищать свои границы. Насколько они оправданы? — Мы будем делать все, чтобы обезопасить наше государство. Мы будем защищать Россию любыми методами и средствами. Если наши соседи будут размещать у себя ядерное оружие или комплексы, которые, как сказал президент, за две минуты долетят до Москвы, нам придется уничтожать эти комплексы. И руководство соседних стран должно понимать, что, если они располагают на своей территории такое оружие, они подвергают своих же граждан огромному риску. А жители этих стран должны знать, что ими руководят люди, которые не защищают свой народ, а бегают в придворных шавках у Госдепа США. Противостояние России и НАТО, по мнению Виктора Водолацкого, будет продолжаться, пока не изменится миропорядок Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — То есть противостояние России и НАТО будет продолжаться? — В отношениях России и НАТО ничего не поменяется. Поменяется общество, люди, которые уже сейчас понимают, что меняется мир. В Болгарии, в Венгрии все больше людей хотят восстановить отношения с Россией. Европа уйдет от зависимости от США, особенно после сегодняшних событий, когда политики говорят людям, что нужно терпеть холод и голод. Это не может долго длиться. Все изменится в ближайшие несколько лет. «Трибунал будет не Нюрнбергским, а Киевским или Мариупольским» — Как вы считаете, если по итогам переговоров, которые продолжаются в эти дни, Украина признает Крым и Севастополь российскими (пока не говорим о Донбассе), коллективный запад сделает то же самое? Запад никогда не признает Крым и Севастополь российскими, даже если это сделает Украина в ходе спецоперации РФ, считает Виктор Водолацкий Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU — Нет. Не признают, потому что на Западе очень четко отработана программа «анти-Россия», полигоном для которой выбрана Украина. Признание произойдет только после того, когда в Европе сменится политическая платформа, когда там будут такие лидеры, как [президент Сербии Александр] Вучич, как [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан. На недавних выборах люди поверили в то, что они не будут слушать США, а будут делать то, что выгодно жителям этих стран. — А, например, французский лидер Эммануэль Макрон, который взял на себя роль переговорщика с Россией? — Макрона вырастил Бильдербергский клуб [группа, состоящая из 130 участников, большая часть которых являются влиятельными людьми в сферах политики, бизнеса или банковского дела], который будет сейчас за него бороться, ведь то, что [кандидат в президенты Марин] Ле Пен догоняет его, для них шок. Сделать из Макрона переговорщика с Путиным, не получилось. Теперь ему нужно резко «полеветь» — стать маленьким Гитлером, начать жесткую левую риторику (он уже стал заявлять об ужесточении антироссийских санкций). Шулеры и картежники, что тут скажешь. Виктор Водолацкий поясняет, что Россия идет на переговоры с Украиной только ради мирных жителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Как вы считаете, смысл в российско-украинских переговорах остается? — Россия пошла на переговоры только с одной целью — через представителей этой группы договориться о том, чтобы были открыты гуманитарные коридоры, чтобы было меньше потерь среди мирного населения во время проведения операции по денацификации и демилитаризации Украины. Но мы видим, какие личности прибыли на переговоры — они перед каждым раундом высказывают ненависть к России. И ждать от них каких-то решений было бы неправильно. Для нас переговоры важны только потому, что мы показываем международному сообществу, что ради мирных людей даже с этими подлецами мы готовы вести диалог. Но руки я бы им не жал. Есть еще один момент: все предложения, которые высказывались в ходе переговоров, сразу ложились на стол западных кураторов: кто-то отвечает за нацбатальоны, кто-то — за подразделения территориальной обороны, кто-то — за биолаборатории. Когда мы договорились об открытии гуманитарных коридоров, одни кураторы дали добро по эвакуации мирных жителей, другие же дали националистам иные команды. Это привело к тому, что, когда в Мариуполе в первое утро открыли гуманитарный коридор, был взорван дом, под которым оказались погребены 200 человек. Людям сразу показали: вот что вас ждет, если вы решите выходить. Суд над украинским президентом Владимиром Зеленским и его неонацистами будет не Нюрнбергским, а Мариупольским или Киевским, убежден Виктор Водолацкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Насколько знаю, в СНГ существует экономический суд. А возможно ли создать уголовный суд стран СНГ, который станет новым Нюрнбергом, трибуналом для украинских нацистов? — Почему только на уровне СНГ? Доказательства собирает Следственный комитет РФ, фиксирует все преступления против человечности — все, что делают нацисты, наемники из разных стран. Эти люди не уйдут от возмездия. Я уверен, что по националистам Украины, по всем тем, кто их финансировал, состоится международный трибунал. — Но Запад же нас не слышат, а здесь нужна консолидированная позиция. — Услышат. И эти люди [неонацисты] будут наказаны. Но будет не Нюрнбергский, а Киевский или Мариупольский трибунал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия должна собрать лидеров бывших союзных республик и поставить о вопрос о деятельности на их территории западных биолабораторий. Это нужно сделать после сбора доказательств по аналогичным объектам на Украине, заявил в интервью URA.RU первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Виктор Водолацкий. Такая встреча позволит выявить риски для России на постсоветском пространстве, считает он. «Страны СНГ должны открыто поддержать Россию» — Парламентская комиссия изучает деятельность биолабораторий на Украине. Но ведь известно, что подобные объекты США и не только создали и в других странах постсоветского пространства. Есть понимание, что с ними будет? — До получения секретных материалов из украинских биолабораторий, которые попали в руки российских военных, наши ближайшие партнеры заявляли, что все биолаборатории находятся у них с доброй миссией, что они помогают защититься от опасных болезней. А когда мы увидели, что в сети биолабораторий на Украине (а их финансировали не только американцы, но и немцы, французы) разрабатывалось биологическое оружие, изучались патогенные микроорганизмы, по сравнению с которыми ковид кажется детским садом, стало понятно, что это угроза всему человечеству. С учетом ангажированности Совбеза ООН, ВОЗ (они все содержанки США) это будет тяжело сделать, но с партнерами мы должны провести расследование и дать оценку тем лицам и компаниям, лидерам государств, которые поддерживали финансирование этих лабораторий, понимая, какое зло они несут. Китай уже предложил расследовать деятельности биолабораторий не только на Украине, но и в Грузии, в Казахстане. Население этих стран должно знать, какой опасности они подвергались все это время. Люди должны понимать, что над ними тоже проводятся или будут проводиться опыты, как это делалось на Украине, где внезапно появлялись опасные заболевания среди населения, или в Грузии, где вдруг появилась чума свиней. — Россия будет предпринимать какие-то меры, чтобы наши ближайшие соседи отказались от дальнейшего использования этих лабораторий? — Когда мы соберем весь пакет документов по украинским лабораториям, я считаю, по этому поводу должен состояться диалог руководителей государств, военных биологов, медиков. И должен быть поставлен вопрос: почему они разрешили разместить эти биолаборатории на своей территории? Хотя мы понимаем, что сегодня все меряется долларом, а не человеческими жизнями. — Спецоперация как-то повлияла на отношения России с соседями по постсоветскому пространству? — Государства, которые осознают, что делает Россия, понимают, что мы спасаем и защищаем не только свои интересы, поддерживают нас. И Узбекистан, и Таджикистан, и Туркмения, которые не входят в ЕАЭС, в ОДКБ (кроме Таджикистана) уже готовы стать наблюдателями или сразу войти в эти организации. В то же время замруководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявляет, что там не признают независимость ЛНР и ДНР, не признают российскими Крым и Севастополь. — Как это отразится на отношения между странами? Ведь сейчас Казахстан пытается отойти в сторону, хотя еще в начале 2022 года Россия помогла избежать госпереворота, направив туда своих миротворцев? — Казахстан больше ориентируется на собственную безопасность, чтобы их какой-нибудь оглоблей не захватили санкции. Они выбрали путь улитки: закрылись, никаких предложений по оказанию помощи России от них нет. Нам было бы приятнее, если бы в Москву приехали лидеры стран-участниц ЕАЭС, СНГ и открыто заявили, что они видят, какие санкции против России ввел Запад, что эти санкции надуманные, но они — наши партнеры — рядом с Россией и готовы помочь в том-то и в том-то. Лучше честно и открыто сказать, что мы вместе. Или сказать: «Россия ошибалась все это время, и, если в следующий раз нас начнут резать, вы не приезжайте, не обращайте внимания». «С объединением России и Донбасса спешить не нужно» — Пока не понятен будущий статус Украины. Русскоязычные территории могут как остаться внутри страны, так и объявить о независимости или войти в состав России. Соответственно, это может привести к трансформации союзных образований. Каким вы видите этот процесс? — Десять регионов Украины еще в 2014 году, когда в Киеве произошел переворот, собрались в Харькове, чтобы объявить о создании независимой юго-восточной Украины [с 2004 года развивался проект Юго-Восточной украинской автономной республики в составе Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областей, Крыма и Севастополя со столицей в Харькове]. Туда должен был приехать [президент Виктор] Янукович и дать добро. По непроверенной информации Запад якобы тоже был согласен: тогда западная Украина перешла бы под протекторат ЕС. Но Янукович сбежал, предал страну, и решение не состоялось. После денацификации на этих территориях восстановится нормальная жизнь, и они будут ближе к России. Для нас важнее не то, чтобы они обязательно вошли в состав России или стали независимыми, а чтобы Украина стала государством, близким к России, как и Белоруссия. — То есть Союзное государство может расшириться? Или, возможно, Украина войдет в ЕАЭС, ОДКБ? — Не будем спешить. Нужно сначала вырезать на Украине раковую опухоль под названием «национализм». Поймите, у России нет цели забрать Юго-Восточную или западную Украину. Нам нужна целостная Украина, но без ЛНР и ДНР, с той системой координат, которая существует в России. — Вы сказали, что без Донбасса. Иначе говоря, вопрос по Луганской и Донецкой народным республикам вопрос решен, и это будущие территории РФ, хотя Украина на переговорах пытается вернуть Россию к этой теме? Как быстро удастся провести референдумы? — Спешить с этим не нужно. После того как ЛНР и ДНР в своих границах освободятся от нацистов нужно восстановить дееспособную власть, социальные службы, разработать новые программы обучения детей, которым мозги промывали восемь лет, начать восстановление инфраструктуры, жилья, социальных объектов, и только после этого можно объявлять референдумы. Да, жители Донбасса к этому готовы уже сегодня: я точно знаю, что 99,9% жителей проголосуют за вхождение в РФ. Но сначала нужно пройти все организационные этапы. — Но ведь те этапы, которые вы перечислили, потребуют много времени. Особенно денацификация. — Почему много? Первый этап закончится через месяц — территории ЛНР и ДНР станут свободными от нацистов. Второй этап: понадобится три-четыре месяца, чтобы создать органы власти в территориях. Третий этап будут проводить уже органы власти: работа с населением, которое находилось под влиянием нацистов все это время. На это уйдет около года. — Думаете, на денацификацию хватит года? — Хватит, да. Но если главы, парламенты республик объявят референдумы раньше, они могут пройти в любое время. Жители, повторюсь, готовы к этому. И даже больше скажу: мы недавно были в селе Путилово, которое уже освободили. Люди там хотят скорее получить российское гражданство, а несколько человек нам сказали, что хотят переименовать свое село из Путилово в Путино. Посоветовал им организовывать референдум, если есть такое желание. А вот в другом населенном пункте, не буду его называть, люди говорят, что смирились с жизнью под нацистами. И таких 10%-15%. Вот с ними и надо работать, чтобы провести полноценный референдум. — Торопиться, скажем, чтобы приурочить воссоединение ко Дню Победы, к 9 Мая, не будут? — В этом году 9 Мая мы сделаем самое главное — проведем парады Победы на территории Луганской и Донецкой народных республик, шествия «Бессмертного полка», восстановим Вечные огни, не горевшие в Донбассе восемь лет на территориях, которые были под неонацистами. «Россия создает не империю, а пояс безопасности» — А что с Южной Осетией, которая начала подготовку к референдуму по вхождению в РФ? Россия в этом заинтересована? Ведь это наверняка ведет к осложнению наших отношений с Грузией? — Знаете, если бы в 2008 году нам не поступил приказ остановиться, еще тогда в Грузии был бы установлен новый порядок — до Тбилиси нам оставалось всего 28 километров. С тех пор большинство жителей Южной Осетии видят себя с Россией. Они понимают, что ситуация может измениться в любой момент, и Грузия снова начнет военные действия. Для России мало что изменится: мы все эти годы оказывали помощь Южной Осетии по всем направлениям. Но, опять же, здесь тоже нужно делать все по порядку: сначала должны пройти выборы президента Южной Осетии, потом — начаться диалог между МИДами двух стран о референдуме. — Донбасс, Южная Осетия, возможно, Абхазия и Приднестровье рано или поздно попросятся в Россию. При этом нас постоянно обвиняют в имперских амбициях. Зачем России нужно расширять свои территории? — Только с одной целью — мы должны обеспечить безопасность нашего государства, чтобы все поколения россиян чувствовали себя в безопасности. История, как известно, циклична: каждые 75-100 лет вокруг России сжималось кольцо недружественных сил. Сейчас мы как раз проходим этот период. Мы хотим, чтобы вокруг России были дружественные нам страны: Молдова, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и так далее. Мы создаем не Российскую империю, а пояс безопасности хотя бы на будущие 100 лет. Этим сегодня и занимается президент России. — До начала спецоперации на Украине одним из требований России к Западу было нерасширение НАТО на Восток. Но есть Литва, Латвия и Эстония, где уже присутствуют батальонные группы НАТО, есть Грузия, которая стремится в НАТО. У многих россиян возникают опасения, что России придется снова защищать свои границы. Насколько они оправданы? — Мы будем делать все, чтобы обезопасить наше государство. Мы будем защищать Россию любыми методами и средствами. Если наши соседи будут размещать у себя ядерное оружие или комплексы, которые, как сказал президент, за две минуты долетят до Москвы, нам придется уничтожать эти комплексы. И руководство соседних стран должно понимать, что, если они располагают на своей территории такое оружие, они подвергают своих же граждан огромному риску. А жители этих стран должны знать, что ими руководят люди, которые не защищают свой народ, а бегают в придворных шавках у Госдепа США. — То есть противостояние России и НАТО будет продолжаться? — В отношениях России и НАТО ничего не поменяется. Поменяется общество, люди, которые уже сейчас понимают, что меняется мир. В Болгарии, в Венгрии все больше людей хотят восстановить отношения с Россией. Европа уйдет от зависимости от США, особенно после сегодняшних событий, когда политики говорят людям, что нужно терпеть холод и голод. Это не может долго длиться. Все изменится в ближайшие несколько лет. «Трибунал будет не Нюрнбергским, а Киевским или Мариупольским» — Как вы считаете, если по итогам переговоров, которые продолжаются в эти дни, Украина признает Крым и Севастополь российскими (пока не говорим о Донбассе), коллективный запад сделает то же самое? — Нет. Не признают, потому что на Западе очень четко отработана программа «анти-Россия», полигоном для которой выбрана Украина. Признание произойдет только после того, когда в Европе сменится политическая платформа, когда там будут такие лидеры, как [президент Сербии Александр] Вучич, как [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан. На недавних выборах люди поверили в то, что они не будут слушать США, а будут делать то, что выгодно жителям этих стран. — А, например, французский лидер Эммануэль Макрон, который взял на себя роль переговорщика с Россией? — Макрона вырастил Бильдербергский клуб [группа, состоящая из 130 участников, большая часть которых являются влиятельными людьми в сферах политики, бизнеса или банковского дела], который будет сейчас за него бороться, ведь то, что [кандидат в президенты Марин] Ле Пен догоняет его, для них шок. Сделать из Макрона переговорщика с Путиным, не получилось. Теперь ему нужно резко «полеветь» — стать маленьким Гитлером, начать жесткую левую риторику (он уже стал заявлять об ужесточении антироссийских санкций). Шулеры и картежники, что тут скажешь. — Как вы считаете, смысл в российско-украинских переговорах остается? — Россия пошла на переговоры только с одной целью — через представителей этой группы договориться о том, чтобы были открыты гуманитарные коридоры, чтобы было меньше потерь среди мирного населения во время проведения операции по денацификации и демилитаризации Украины. Но мы видим, какие личности прибыли на переговоры — они перед каждым раундом высказывают ненависть к России. И ждать от них каких-то решений было бы неправильно. Для нас переговоры важны только потому, что мы показываем международному сообществу, что ради мирных людей даже с этими подлецами мы готовы вести диалог. Но руки я бы им не жал. Есть еще один момент: все предложения, которые высказывались в ходе переговоров, сразу ложились на стол западных кураторов: кто-то отвечает за нацбатальоны, кто-то — за подразделения территориальной обороны, кто-то — за биолаборатории. Когда мы договорились об открытии гуманитарных коридоров, одни кураторы дали добро по эвакуации мирных жителей, другие же дали националистам иные команды. Это привело к тому, что, когда в Мариуполе в первое утро открыли гуманитарный коридор, был взорван дом, под которым оказались погребены 200 человек. Людям сразу показали: вот что вас ждет, если вы решите выходить. — Насколько знаю, в СНГ существует экономический суд. А возможно ли создать уголовный суд стран СНГ, который станет новым Нюрнбергом, трибуналом для украинских нацистов? — Почему только на уровне СНГ? Доказательства собирает Следственный комитет РФ, фиксирует все преступления против человечности — все, что делают нацисты, наемники из разных стран. Эти люди не уйдут от возмездия. Я уверен, что по националистам Украины, по всем тем, кто их финансировал, состоится международный трибунал. — Но Запад же нас не слышат, а здесь нужна консолидированная позиция. — Услышат. И эти люди [неонацисты] будут наказаны. Но будет не Нюрнбергский, а Киевский или Мариупольский трибунал.