В Госдуме раскрыли, когда в Донбассе пройдут референдумы

Референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик в состав России можно провести не раньше, чем через год. Прежде необходимо пройти несколько подготовительных этапов, заявил в интервью URA.RU 1-й зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Спешить с референдумами не нужно. После того как ЛНР и ДНР в своих границах освободятся от нацистов, нужно восстановить дееспособную власть, социальные службы, разработать новые программы обучения детей, которым мозги промывали восемь лет, начать восстановление инфраструктуры, жилья, социальных объектов, и только после этого можно объявлять референдумы. Да, жители Донбасса к этому готовы уже сегодня: я точно знаю, что 99,9% жителей проголосуют за вхождение в Российскую Федерацию. Но сначала нужно пройти все организационные этапы», — полагает парламентарий.
Референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик в состав России можно провести не раньше, чем через год. Прежде необходимо пройти несколько подготовительных этапов, заявил в интервью URA.RU 1-й зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Спешить с референдумами не нужно. После того как ЛНР и ДНР в своих границах освободятся от нацистов, нужно восстановить дееспособную власть, социальные службы, разработать новые программы обучения детей, которым мозги промывали восемь лет, начать восстановление инфраструктуры, жилья, социальных объектов, и только после этого можно объявлять референдумы. Да, жители Донбасса к этому готовы уже сегодня: я точно знаю, что 99,9% жителей проголосуют за вхождение в Российскую Федерацию. Но сначала нужно пройти все организационные этапы», — полагает парламентарий. Спецоперация Вооруженных сил России на Украине началась 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных жителей от неонацистов. В марте главы ЛНР и ДНР заявили о желании провести референдумы о вхождении республик в состав РФ.