В Госдуме раскрыли, когда в Донбассе пройдут референдумы

08 апреля 2022 в 22:20 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий считает, что референдумы в ЛНР и ДНР по вхождению в Россию могут пройти через год Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик в состав России можно провести не раньше, чем через год. Прежде необходимо пройти несколько подготовительных этапов, заявил в интервью URA.RU 1-й зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Спешить с референдумами не нужно. После того как ЛНР и ДНР в своих границах освободятся от нацистов, нужно восстановить дееспособную власть, социальные службы, разработать новые программы обучения детей, которым мозги промывали восемь лет, начать восстановление инфраструктуры, жилья, социальных объектов, и только после этого можно объявлять референдумы. Да, жители Донбасса к этому готовы уже сегодня: я точно знаю, что 99,9% жителей проголосуют за вхождение в Российскую Федерацию. Но сначала нужно пройти все организационные этапы», — полагает парламентарий. Спецоперация Вооруженных сил России на Украине началась 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных жителей от неонацистов. В марте главы ЛНР и ДНР заявили о желании провести референдумы о вхождении республик в состав РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик в состав России можно провести не раньше, чем через год. Прежде необходимо пройти несколько подготовительных этапов, заявил в интервью URA.RU 1-й зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Спешить с референдумами не нужно. После того как ЛНР и ДНР в своих границах освободятся от нацистов, нужно восстановить дееспособную власть, социальные службы, разработать новые программы обучения детей, которым мозги промывали восемь лет, начать восстановление инфраструктуры, жилья, социальных объектов, и только после этого можно объявлять референдумы. Да, жители Донбасса к этому готовы уже сегодня: я точно знаю, что 99,9% жителей проголосуют за вхождение в Российскую Федерацию. Но сначала нужно пройти все организационные этапы», — полагает парламентарий. Спецоперация Вооруженных сил России на Украине началась 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных жителей от неонацистов. В марте главы ЛНР и ДНР заявили о желании провести референдумы о вхождении республик в состав РФ.