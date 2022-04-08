В Госдуме раскрыли, когда в Донбассе пройдут референдумы

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Интервью с Виктором Водолацким. Москва, водолацкий виктор
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий считает, что референдумы в ЛНР и ДНР по вхождению в Россию могут пройти через год Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик в состав России можно провести не раньше, чем через год. Прежде необходимо пройти несколько подготовительных этапов, заявил в интервью URA.RU 1-й зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Спешить с референдумами не нужно. После того как ЛНР и ДНР в своих границах освободятся от нацистов, нужно восстановить дееспособную власть, социальные службы, разработать новые программы обучения детей, которым мозги промывали восемь лет, начать восстановление инфраструктуры, жилья, социальных объектов, и только после этого можно объявлять референдумы. Да, жители Донбасса к этому готовы уже сегодня: я точно знаю, что 99,9% жителей проголосуют за вхождение в Российскую Федерацию. Но сначала нужно пройти все организационные этапы», — полагает парламентарий.

Спецоперация Вооруженных сил России на Украине началась 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных жителей от неонацистов. В марте главы ЛНР и ДНР заявили о желании провести референдумы о вхождении республик в состав РФ.

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Референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик в состав России можно провести не раньше, чем через год. Прежде необходимо пройти несколько подготовительных этапов, заявил в интервью URA.RU 1-й зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Спешить с референдумами не нужно. После того как ЛНР и ДНР в своих границах освободятся от нацистов, нужно восстановить дееспособную власть, социальные службы, разработать новые программы обучения детей, которым мозги промывали восемь лет, начать восстановление инфраструктуры, жилья, социальных объектов, и только после этого можно объявлять референдумы. Да, жители Донбасса к этому готовы уже сегодня: я точно знаю, что 99,9% жителей проголосуют за вхождение в Российскую Федерацию. Но сначала нужно пройти все организационные этапы», — полагает парламентарий. Спецоперация Вооруженных сил России на Украине началась 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных жителей от неонацистов. В марте главы ЛНР и ДНР заявили о желании провести референдумы о вхождении республик в состав РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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