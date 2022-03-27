Пасечник: в ЛНР пройдет референдум о вхождении в состав России

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ВЫБОРЫ-2016. Перезалито. Майорова. Екатеринбург, референдум, голосование, избиратель
Референдум может пройти в ближайшее время Фото:
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Признание независимости ДНР и ЛНР

В Луганской Народной республике в ближайшее время может пройти референдум о вхождении в состав России. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум. На нем народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ», — цитирует Пасечника «Луганский информационный центр».

Президент РФ Владимир Путин 22 февраля 2022 года подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Ранее за независимость республик выступили депутаты Госдумы РФ.

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В Луганской Народной республике в ближайшее время может пройти референдум о вхождении в состав России. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник. «Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум. На нем народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ», — цитирует Пасечника «Луганский информационный центр». Президент РФ Владимир Путин 22 февраля 2022 года подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Ранее за независимость республик выступили депутаты Госдумы РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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