Пасечник: в ЛНР пройдет референдум о вхождении в состав России

В Луганской Народной республике в ближайшее время может пройти референдум о вхождении в состав России. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.
«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум. На нем народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ», — цитирует Пасечника «Луганский информационный центр».
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля 2022 года подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Ранее за независимость республик выступили депутаты Госдумы РФ.
В Луганской Народной республике в ближайшее время может пройти референдум о вхождении в состав России. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник. «Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум. На нем народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ», — цитирует Пасечника «Луганский информационный центр». Президент РФ Владимир Путин 22 февраля 2022 года подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Ранее за независимость республик выступили депутаты Госдумы РФ.