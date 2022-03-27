Пасечник: в ЛНР пройдет референдум о вхождении в состав России

Референдум может пройти в ближайшее время Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

В Луганской Народной республике в ближайшее время может пройти референдум о вхождении в состав России. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум. На нем народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ», — цитирует Пасечника «Луганский информационный центр».

Президент РФ Владимир Путин 22 февраля 2022 года подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Ранее за независимость республик выступили депутаты Госдумы РФ.