Канадский журналист заявил, что Путин изменил мир одним решением

Решение Владимира Путина о продаже газа за рубли является отважным шагом, считает Серж Шарбонно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту

Решение президента России Владимира Путина о продаже газа за рубли глобально изменило мир. Такое мнение высказал канадский журналист Серж Шарбонно в заметке для французского портала AgoraVox.

«Путин совершил отважный шаг, потребовав оплаты за газ в рублях. Мы должны готовиться к большим переменам. Экономическая ситуация будет перевернута с ног на голову. Такие действия приближают наступление переломного момента во всем мире и ограничивают свободу „экономических злодеев“, культивирующих господство доллара. Глобалисты, кажется, близки к поражению», — написал Шарбонно.

Решение о продаже газа за рубли было принято Владимиром Путиным в качестве ответа на антироссийские санкции Евросоюза, которые были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент подчеркнул, что «недружественные» страны, которые откажутся платить рублями, перестанут получать российский газ, пишет «Национальная служба новостей». Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ряд европейских стран уже согласились на условие России, сообщает RT.