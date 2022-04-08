Канадский журналист заявил, что Путин изменил мир одним решением

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Решение Владимира Путина о продаже газа за рубли является отважным шагом, считает Серж Шарбонно Фото:
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Решение президента России Владимира Путина о продаже газа за рубли глобально изменило мир. Такое мнение высказал канадский журналист Серж Шарбонно в заметке для французского портала AgoraVox.

«Путин совершил отважный шаг, потребовав оплаты за газ в рублях. Мы должны готовиться к большим переменам. Экономическая ситуация будет перевернута с ног на голову. Такие действия приближают наступление переломного момента во всем мире и ограничивают свободу „экономических злодеев“, культивирующих господство доллара. Глобалисты, кажется, близки к поражению», — написал Шарбонно.

Решение о продаже газа за рубли было принято Владимиром Путиным в качестве ответа на антироссийские санкции Евросоюза, которые были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент подчеркнул, что «недружественные» страны, которые откажутся платить рублями, перестанут получать российский газ, пишет «Национальная служба новостей». Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ряд европейских стран уже согласились на условие России, сообщает RT.

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Решение президента России Владимира Путина о продаже газа за рубли глобально изменило мир. Такое мнение высказал канадский журналист Серж Шарбонно в заметке для французского портала AgoraVox. «Путин совершил отважный шаг, потребовав оплаты за газ в рублях. Мы должны готовиться к большим переменам. Экономическая ситуация будет перевернута с ног на голову. Такие действия приближают наступление переломного момента во всем мире и ограничивают свободу „экономических злодеев“, культивирующих господство доллара. Глобалисты, кажется, близки к поражению», — написал Шарбонно. Решение о продаже газа за рубли было принято Владимиром Путиным в качестве ответа на антироссийские санкции Евросоюза, которые были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент подчеркнул, что «недружественные» страны, которые откажутся платить рублями, перестанут получать российский газ, пишет «Национальная служба новостей». Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ряд европейских стран уже согласились на условие России, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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