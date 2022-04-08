Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 98% Мариуполя освободили от националистов. URA.RU приводит главные новости о специальной операции на Украине к вечеру 8 апреля.
- ВСУ нанесли удар ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске. В результате обстрела погибло более 50 человек, больше 100 пострадали. В Минобороны РФ подчеркнули, что ракета «Точка-У» находится на вооружении только у украинской армии;
- Рамзан Кадыров сообщил, что 98% территории Мариуполя освободили от националистов. По словам Кадырова, среди укрепленных позиций националистов остался только завод «Азовсталь»;
- В Минобороны РФ сообщили, что в Мариуполе было совершено множество радиоперехватов. Они показывают, что в городе находятся множество иностранных наемников;
- Российские военные также отчитались о том, что уничтожили центр подготовки иностранных наемников недалеко от Одессы;
- Армия РФ ударом высокоточных ракет уничтожила крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Нимировское Одесской области. Также была уничтожена украинская авиация на аэродроме Канатово в Кировоградской области.
Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.
Подписывайтесь на URA.RU в