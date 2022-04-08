Социолог назвал причину изменения рейтинга Путина

08 апреля 2022 в 22:41 Размер текста - 17 +

Уровень одобрения деятельности президента россиянами вырос до 81,6% Фото: Пресс-служба президента России © Kremlin.ru новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Прессинг России со стороны США и Евросоюза воспринимается людьми как действия коллективного врага, и способствует повышению рейтинга президента РФ Владимира Путина. Так директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), политолог и социолог Виктор Потуремский прокомментировал URA.RU результаты опроса, который Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал 8 апреля. «Рост рейтинга означает, что люди сплотились вокруг президента, это показывают разные социологические институты. Есть понимание, что наши действия справедливы и правда на нашей стороне, а беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада воспринимается как действия врага. Все это ведет к сплоченности», — отметил Потуремский. По данным ВЦИОМ, с февраля по апрель уровень одобрения деятельности президента повысился с 62,9% до 78,9%. А индекс доверия — с 67,1% до 81,6%. Статья по теме Санкции изменили отношение россиян к Путину Ранее руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем, политолог Петр Кирьян в разговоре с URA.RU назвал три причины, по которым россияне сплотились вокруг Владимира Путина. По мнению политолога, граждане поддерживают цели и задачи спецоперации РФ на Украине, объединяются, чтобы вместе противостоять санкциям и защищать интересы страны, а также не стыдятся своего происхождения. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Прессинг России со стороны США и Евросоюза воспринимается людьми как действия коллективного врага, и способствует повышению рейтинга президента РФ Владимира Путина. Так директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), политолог и социолог Виктор Потуремский прокомментировал URA.RU результаты опроса, который Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал 8 апреля. «Рост рейтинга означает, что люди сплотились вокруг президента, это показывают разные социологические институты. Есть понимание, что наши действия справедливы и правда на нашей стороне, а беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада воспринимается как действия врага. Все это ведет к сплоченности», — отметил Потуремский. По данным ВЦИОМ, с февраля по апрель уровень одобрения деятельности президента повысился с 62,9% до 78,9%. А индекс доверия — с 67,1% до 81,6%. Ранее руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем, политолог Петр Кирьян в разговоре с URA.RU назвал три причины, по которым россияне сплотились вокруг Владимира Путина. По мнению политолога, граждане поддерживают цели и задачи спецоперации РФ на Украине, объединяются, чтобы вместе противостоять санкциям и защищать интересы страны, а также не стыдятся своего происхождения.