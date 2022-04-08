Социолог назвал причину изменения рейтинга Путина

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Уровень одобрения деятельности президента россиянами вырос до 81,6% Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Прессинг России со стороны США и Евросоюза воспринимается людьми как действия коллективного врага, и способствует повышению рейтинга президента РФ Владимира Путина. Так директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), политолог и социолог Виктор Потуремский прокомментировал URA.RU результаты опроса, который Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал 8 апреля.

«Рост рейтинга означает, что люди сплотились вокруг президента, это показывают разные социологические институты. Есть понимание, что наши действия справедливы и правда на нашей стороне, а беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада воспринимается как действия врага. Все это ведет к сплоченности», — отметил Потуремский.

По данным ВЦИОМ, с февраля по апрель уровень одобрения деятельности президента повысился с 62,9% до 78,9%. А индекс доверия — с 67,1% до 81,6%.

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Ранее руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем, политолог Петр Кирьян в разговоре с URA.RU назвал три причины, по которым россияне сплотились вокруг Владимира Путина. По мнению политолога, граждане поддерживают цели и задачи спецоперации РФ на Украине, объединяются, чтобы вместе противостоять санкциям и защищать интересы страны, а также не стыдятся своего происхождения.

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Прессинг России со стороны США и Евросоюза воспринимается людьми как действия коллективного врага, и способствует повышению рейтинга президента РФ Владимира Путина. Так директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), политолог и социолог Виктор Потуремский прокомментировал URA.RU результаты опроса, который Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал 8 апреля. «Рост рейтинга означает, что люди сплотились вокруг президента, это показывают разные социологические институты. Есть понимание, что наши действия справедливы и правда на нашей стороне, а беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада воспринимается как действия врага. Все это ведет к сплоченности», — отметил Потуремский. По данным ВЦИОМ, с февраля по апрель уровень одобрения деятельности президента повысился с 62,9% до 78,9%. А индекс доверия — с 67,1% до 81,6%. Ранее руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем, политолог Петр Кирьян в разговоре с URA.RU назвал три причины, по которым россияне сплотились вокруг Владимира Путина. По мнению политолога, граждане поддерживают цели и задачи спецоперации РФ на Украине, объединяются, чтобы вместе противостоять санкциям и защищать интересы страны, а также не стыдятся своего происхождения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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