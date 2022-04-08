WP: США не смогли принять закон об изъятии имущества россиян

09 апреля 2022 в 05:29 Размер текста - 17 +

Правозащитники помещали конгрессменам США принять законопроект об изъятии имущества россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американский союз гражданских свобод (ACLU) сорвал принятие законопроекта, который разрешил бы администрации президента США ликвидировать активы российских олигархов и передать вырученные средства Украине. Об этом сообщает газета The Washington Post. «Представители ACLU заявили законодателям во вторник, что закон может противоречить процессуальным гарантиям в Конституции США, поскольку он не позволяет его объектам оспаривать действия правительства в суде», — сообщили источники газеты, говорится в статье. По их словам, этот законопроект в случае принятия все равно был бы отклонен судебной властью, что обозначило бы «поражение США в пропагандистской битве». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американский союз гражданских свобод (ACLU) сорвал принятие законопроекта, который разрешил бы администрации президента США ликвидировать активы российских олигархов и передать вырученные средства Украине. Об этом сообщает газета The Washington Post. «Представители ACLU заявили законодателям во вторник, что закон может противоречить процессуальным гарантиям в Конституции США, поскольку он не позволяет его объектам оспаривать действия правительства в суде», — сообщили источники газеты, говорится в статье. По их словам, этот законопроект в случае принятия все равно был бы отклонен судебной властью, что обозначило бы «поражение США в пропагандистской битве». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».