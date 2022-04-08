08 апреля 2022

Посол РФ пригрозил США войной из-за помощи Украине

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, антонов анатолий
Анатолий Антонов пригрозил США из-за поставок оружия на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Посол РФ в США Анатолий Антонов предупредил США о возможном военном противостоянии из-за поставок на Украину вооружения. По его словам, такие действия Запада провоцируют кровопролитие на Украине.

«Предупреждаем, что такие действия [участие западных стран в конфликте на Украине] опасны и провокационны, так как направлены против нашего государства. Они могут вывести США и РФ на путь прямого военного противостояния», — заявил Антонов изданию Newsweek.

Ранее сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе, который упрощает процесс поставок вооружения и боевых припасов на Украину, пишет RT. В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил отправку на Украину дополнительных противотанковых систем на сумму до 100 млн долларов. В марте президент США Джо Байден сообщил о выделении дополнительных 800 млн долларов на оказание помощи Украине в сфере безопасности, сообщает «Национальная служба новостей». Как заявил профессор МГИМО, директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин, США хотят, чтобы вооруженный конфликт продолжался как можно дольше. С его помощью Америка намерена ослабить РФ и попытаться вернуть однополярный мир.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.

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Посол РФ в США Анатолий Антонов предупредил США о возможном военном противостоянии из-за поставок на Украину вооружения. По его словам, такие действия Запада провоцируют кровопролитие на Украине. «Предупреждаем, что такие действия [участие западных стран в конфликте на Украине] опасны и провокационны, так как направлены против нашего государства. Они могут вывести США и РФ на путь прямого военного противостояния», — заявил Антонов изданию Newsweek. Ранее сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе, который упрощает процесс поставок вооружения и боевых припасов на Украину, пишет RT. В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил отправку на Украину дополнительных противотанковых систем на сумму до 100 млн долларов. В марте президент США Джо Байден сообщил о выделении дополнительных 800 млн долларов на оказание помощи Украине в сфере безопасности, сообщает «Национальная служба новостей». Как заявил профессор МГИМО, директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин, США хотят, чтобы вооруженный конфликт продолжался как можно дольше. С его помощью Америка намерена ослабить РФ и попытаться вернуть однополярный мир. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.
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