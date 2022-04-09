Призеров Олимпиады из РФ лишат автомобилей из-за санкций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение автомобилей Олимпийской сборной команде России в Кремле. Москва, bmw, сборная россии, команда, вручение, олимпийцы, бмв, олимпийская, вручение автомобилей
Призеры Олимпийских игр получат компенсацию вместо автомобилей Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российские призеры Олимпийских игр в Пекине из-за проблем с поставками вместо обещанных автомобилей получат денежную компенсацию. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

«Призеры Олимпийских игр в Пекине вместо призовых автомобилей получат денежную компенсацию», — пишет издание Sports.ru со ссылкой на телеканал. Замена призов связана с тем, что иностранные производители в текущих условиях не могут предоставить спортсменам необходимое количество машин, поясняет издание.

Помимо компенсации за автомобиль призерам Игр выплатят денежные вознаграждения. Четыре миллиона рублей полагается за золотую медаль, 2,5 миллиона — за серебро и 1,7 миллиона за бронзу, уточняет Sport24.

Олимпиада в Пекине проходила в период с 4 по 20 февраля. По ее итогу российская сборная смогла заработать 32 медали, тем самым установив национальный рекорд. Всего на Играх разыгрывалось 109 комплектов медалей.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские призеры Олимпийских игр в Пекине из-за проблем с поставками вместо обещанных автомобилей получат денежную компенсацию. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ». «Призеры Олимпийских игр в Пекине вместо призовых автомобилей получат денежную компенсацию», — пишет издание Sports.ru со ссылкой на телеканал. Замена призов связана с тем, что иностранные производители в текущих условиях не могут предоставить спортсменам необходимое количество машин, поясняет издание. Помимо компенсации за автомобиль призерам Игр выплатят денежные вознаграждения. Четыре миллиона рублей полагается за золотую медаль, 2,5 миллиона — за серебро и 1,7 миллиона за бронзу, уточняет Sport24. Олимпиада в Пекине проходила в период с 4 по 20 февраля. По ее итогу российская сборная смогла заработать 32 медали, тем самым установив национальный рекорд. Всего на Играх разыгрывалось 109 комплектов медалей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...