Депутат Госдумы назвал сроки возвращения Европы к газу из России

09 апреля 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Хранилища газа в Европе пусты на 75%, сказал Олег Матвейчев Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Европы, которые хотят отказаться от российского газа, вернутся к его полноценной закупке осенью. Таким мнением с URA.RU поделился член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев. «Они могут какое-то время выпендриваться, пока у них в хранилищах есть газ. Они заполнены на 25%. Они потом будут все равно покупать в рублях, по той схеме, которую мы предложили. В любом случае вернутся к осени. Там дело еще с урожаем связано, с повышением цен на все продукты, будет меньше поставок на мировой рынок, потому что удобрений там мало поставили. В любом случае там будет паника и все остальное», — сказал Олег Матвейчев. Депутат подчеркнул, что у Европы не будет возможности замораживать российские счета. «Они, по сути, за евро газ будут покупать, приходить в наши банки, платить евро, менять на рубли, но счета будут здесь. Это значит, что они не смогут больше арестовывать никаких счетов. Вся валютная выручка не сможет быть арестована, поскольку будет находиться в России», — подчеркнул собеседник агентства. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. После начала российской спецоперации на Украине страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ ряд новых ограничений. Президент России Владимир Путин принял ответное решение принимать плату за российских газ от недружественных стран только в рублях. Член палаты представителей США Марси Каптур призвала все страны мира отказаться от нефти, газа и угля из РФ. При этом ряд стран согласились на условия России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны Европы, которые хотят отказаться от российского газа, вернутся к его полноценной закупке осенью. Таким мнением с URA.RU поделился член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев. «Они могут какое-то время выпендриваться, пока у них в хранилищах есть газ. Они заполнены на 25%. Они потом будут все равно покупать в рублях, по той схеме, которую мы предложили. В любом случае вернутся к осени. Там дело еще с урожаем связано, с повышением цен на все продукты, будет меньше поставок на мировой рынок, потому что удобрений там мало поставили. В любом случае там будет паника и все остальное», — сказал Олег Матвейчев. Депутат подчеркнул, что у Европы не будет возможности замораживать российские счета. «Они, по сути, за евро газ будут покупать, приходить в наши банки, платить евро, менять на рубли, но счета будут здесь. Это значит, что они не смогут больше арестовывать никаких счетов. Вся валютная выручка не сможет быть арестована, поскольку будет находиться в России», — подчеркнул собеседник агентства. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. После начала российской спецоперации на Украине страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ ряд новых ограничений. Президент России Владимир Путин принял ответное решение принимать плату за российских газ от недружественных стран только в рублях. Член палаты представителей США Марси Каптур призвала все страны мира отказаться от нефти, газа и угля из РФ. При этом ряд стран согласились на условия России.