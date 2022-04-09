В Евросоюзе начался раскол из-за ситуации на Украине

Польша не планирует больше сотрудничать с Венгрией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Польша замораживает отношения с Венгрией (страны входят в Евросоюз) из-за ее позиции по происходящему на Украине. Об этом заявил заместитель премьер-министра Польши Ярослав Качиньский.

«Польша не может сотрудничать с Венгрией, если позиция [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбана не изменится. Когда Орбан говорит, что не может видеть произошедшего в Буче, ему надо посоветовать обратиться к офтальмологу», — сказал Качиньский в интервью Plus radio. По словам Качиньского, Орбан надеется сыграть роль в прекращении этого конфликта, но это тупиковый путь.

Ранее Венгрия поддержала РФ в вопросе проведения спецоперации на Украине. Будапешт не стал расширять санкции в отношении российской нефти и газа и выступал против поставок вооружения Украине через свою территорию. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал в интервью немецкому изданию Bild, что один из глав стран Евросоюза требовал доказательств, что произошедшее в Буче не было инсценировано. Источники отмечали, что это мог быть Орбан. Однако позже пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши завялил, что премьер-министр осуждает провокацию в Буче и считает, что РФ проявляет агрессию по отношению к Украине.

Россия объявила о проведении спецоперации на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это нужно для демилитаризации и денацификации. В СМИ появилось видео из украинского города Буча, на котором были видны трупы. На Украине заявили, что это действия российских военных. В Минобороны РФ назвали это провокацией и опровергли эту информацию.

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