В магазинах Великобритании ограничили продажу масла

В Великобритании сообщили о дефиците подсолнечного масла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Магазины Великобритании начали ограничивать продажу подсолнечного масла. На полках появились предупреждения с просьбой не брать больше двух бутылок за раз, сообщает британская газета Daily Mail.

«Британский супермаркет Waitrose начал нормировать количество растительного масла, которое покупатели могут купить. На полках были размещены знаки, ограничивающие покупателей всего двумя бутылками», — пишет Daily Mail.

Сообщается, что причиной дефицита стала ситуация на Украине, которая наносит удар по производству подсолнечного масла. Около 80% импорта Британии приходилось на Украину. Крупная сеть супермаркетов Sainsbury’s сообщила, что будет заменять в своих продуктах подсолнечное масло на рапсовое. О подобном решении также заявила компания PepsiCo. На фоне этого стоимость рапсового масла увеличилась на 50-70%.

На прошлой неделе крупнейший в Великобритании производитель растительного масла Edible Oils предупредил, что оставшихся запасов подсолнечного масла в стране хватит на несколько недель. Издание отмечает, что жители начали панически скупать этот продукт в магазинах.

РФ проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация. В ответ страны Запада ввели санкции в отношении РФ. На фоне этого в российских магазинах начался ажиотажный спрос на некоторые продукты. Торговые сети также ограничивали количество товаров в одни руки на время повышенного спроса.

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