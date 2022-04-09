НАТО заявили о развертывании военных сил на восточных границах

10 апреля 2022 в 03:43 Размер текста - 17 +

Генсек НАТО: альянс находится на пути фундаментальной трансформации Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО прорабатывает планы полномасштабного развертывания своих сил на восточном фланге альянса. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. «То, что мы наблюдаем сейчас — это новая реальность […] для европейской безопасности. Мы попросили наших военных командующих предоставить опции перезагрузки, долгосрочной адаптации НАТО [к новой реальности]», — заявил он интервью британской газете The Sunday Telegraph, передает ТАСС. По словам представителя НАТО, альянс находится на пути «фундаментальной трансформации», начавшейся, в том числе, в результате военной операции на Украине. Столтенберг утверждает, что на восточном фланге альянса присутствует около 40 тысяч военнослужащих, что в 10 раз боль, чем было несколько месяцев тому назад. Окончательное решение о том, как будет выглядеть группировка НАТО в регионе будет принято в июне на саммите организации в Мадриде. По словам секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, любое расширение НАТО и стремление альянса повысить свое влияние не ведут к безопасности и стабильности на континенте. Он убежден в агрессивном характере альянса. Ранее президент России Владимир Путин упрекнул НАТО во лжи о мирном характере военного блока. В качестве примера президент привел Ирак, Ливию и Афганистан, которые «на собственном опыте убедились в агрессивных намерениях НАТО». По словам Путина, НАТО фактически обозначила Россию как главного противника Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

НАТО прорабатывает планы полномасштабного развертывания своих сил на восточном фланге альянса. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. «То, что мы наблюдаем сейчас — это новая реальность […] для европейской безопасности. Мы попросили наших военных командующих предоставить опции перезагрузки, долгосрочной адаптации НАТО [к новой реальности]», — заявил он интервью британской газете The Sunday Telegraph, передает ТАСС. По словам представителя НАТО, альянс находится на пути «фундаментальной трансформации», начавшейся, в том числе, в результате военной операции на Украине. Столтенберг утверждает, что на восточном фланге альянса присутствует около 40 тысяч военнослужащих, что в 10 раз боль, чем было несколько месяцев тому назад. Окончательное решение о том, как будет выглядеть группировка НАТО в регионе будет принято в июне на саммите организации в Мадриде. По словам секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, любое расширение НАТО и стремление альянса повысить свое влияние не ведут к безопасности и стабильности на континенте. Он убежден в агрессивном характере альянса. Ранее президент России Владимир Путин упрекнул НАТО во лжи о мирном характере военного блока. В качестве примера президент привел Ирак, Ливию и Афганистан, которые «на собственном опыте убедились в агрессивных намерениях НАТО». По словам Путина, НАТО фактически обозначила Россию как главного противника