НАТО заявили о развертывании военных сил на восточных границах

НАТО прорабатывает планы полномасштабного развертывания своих сил на восточном фланге альянса. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«То, что мы наблюдаем сейчас — это новая реальность […] для европейской безопасности. Мы попросили наших военных командующих предоставить опции перезагрузки, долгосрочной адаптации НАТО [к новой реальности]», — заявил он интервью британской газете The Sunday Telegraph, передает ТАСС.
По словам представителя НАТО, альянс находится на пути «фундаментальной трансформации», начавшейся, в том числе, в результате военной операции на Украине. Столтенберг утверждает, что на восточном фланге альянса присутствует около 40 тысяч военнослужащих, что в 10 раз боль, чем было несколько месяцев тому назад. Окончательное решение о том, как будет выглядеть группировка НАТО в регионе будет принято в июне на саммите организации в Мадриде.
По словам секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, любое расширение НАТО и стремление альянса повысить свое влияние не ведут к безопасности и стабильности на континенте. Он убежден в агрессивном характере альянса.
НАТО прорабатывает планы полномасштабного развертывания своих сил на восточном фланге альянса. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. «То, что мы наблюдаем сейчас — это новая реальность […] для европейской безопасности. Мы попросили наших военных командующих предоставить опции перезагрузки, долгосрочной адаптации НАТО [к новой реальности]», — заявил он интервью британской газете The Sunday Telegraph, передает ТАСС. По словам представителя НАТО, альянс находится на пути «фундаментальной трансформации», начавшейся, в том числе, в результате военной операции на Украине. Столтенберг утверждает, что на восточном фланге альянса присутствует около 40 тысяч военнослужащих, что в 10 раз боль, чем было несколько месяцев тому назад. Окончательное решение о том, как будет выглядеть группировка НАТО в регионе будет принято в июне на саммите организации в Мадриде. По словам секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, любое расширение НАТО и стремление альянса повысить свое влияние не ведут к безопасности и стабильности на континенте. Он убежден в агрессивном характере альянса. Ранее президент России Владимир Путин упрекнул НАТО во лжи о мирном характере военного блока. В качестве примера президент привел Ирак, Ливию и Афганистан, которые «на собственном опыте убедились в агрессивных намерениях НАТО». По словам Путина, НАТО фактически обозначила Россию как главного противника